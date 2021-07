Pro jaké ročníky je nábor mladých fotbalových nadějí určen a kde se bude konat?

Nábor je určený pro ročníky 2013, 2014, 2015, 2016 a mladší. Můžou přijít kluci i holky a užít si zábavné sportovní odpoledne, nehledě na to, jestli od nového roku s námi začnou hrát fotbal, či nikoliv. Sportovní odpoledne odstartujeme ve čtvrtek 24. června v 17 hodin ve fotbalovém areálu ZŠ Mozartova.

Stále se ještě potýkáme s pandemií covidu, budou nějaká omezení?

Žádné speciální potvrzení mít s sebou rodiče a děti nemusí, na místě však budou muset vyplnit čestné prohlášení, které bude připravené.

Co mají rodiče vzít s sebou?

Doporučujeme tak přijít s drobným předstihem. Děti ať mají sportovní obuv, oblečení a láhev s vodou. Nejdůležitějším aspektem, co nezapomenout, je dobrá nálada!

Pokud se rodiče a děti rozhodnou začít po náboru s fotbalem, co je čeká?

U malinkých dětí tedy u předpřípravky ročník 2015 a mladší, začínají tréninky na přelomu srpna a září. Scházíme se pravidelně dvakrát až třikrát týdně a tréninkový proces je primárně zaměřený na všeobecnou pohybovou průpravu dětí, aby děti uměly nejen kopat do míče, ale měly i široké spektrum pohybových dovedností.

A kdy začnou trénovat?

U mladší přípravky ročník 2013 a 2014 se začíná v týdnu od 23. srpna. Tréninky probíhají třikrát v týdnu, a od nového roku chceme i jeden trénink navíc v oblasti sportovních aktivit, jako je atletika, gymnastika, skákací trampolíny, bazén a mnoho dalšího.

Co můžete dětem a rodičům nabídnout, když právě k vám dají svoje děti?

Všichni chceme, aby děti vyrůstaly v co nejlepším prostředí, měly spoustu kamarádů. Trenér se tak bezesporu zařadí do úzké skupinky lidí po boku rodičů a učitelů ve školkách a školách, kteří mají na děti velký vliv.

Jaký je cíl vaší práce s dětmi? Co je chcete naučit?

Chceme jim především vytvořit radostné podmínky, učit je základům správného chování, dodržování určitých pravidel a pak učit fotbal.

Myslíte, že na letošním náboru přivítáte méně dětí, vzhledem k pandemické situaci, v porovnání s nábory v minulých letech?

Věřím, že ne. Byla to náročná doba, kde nebylo možné se scházet. Myslím si, že nyní je chuť ke sportu větší. Budeme rádi, když k nám zavítá co nejvíce dětí. Přiblížíme jim fotbal v co nejhezčím úhlu pohledu tak, aby se k nám vrátily.

Ti, kteří nestihnou nábor v tomto termínu, budou moci využít termín jiný?

Samozřejmě ta možnost je. Předem chci říct, že nábor do ročníků přípravek probíhá celoročně, takže není problém v jakékoliv části roku zavolat a přijít. Druhým termínem hromadného náboru bude 4. září.

Kde se dozvědí informace k dalšímu náboru?

Informace budou s předstihem k dispozici na webu fkjablonec.cz.