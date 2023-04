O velikonočním víkendu startuje okresní fotbalový přebor Jablonecka. Na špici soutěže přes zimu zakotvila první Zasada, druhý Železný Brod B a třetí Jenišovice. Zásada jde za postupem. A brodské béčko je rozhodnuté jí to náležitě zkomplikovat. Zimní přípravu absolvovalo společně s A týmem.

Železný Brod | Foto: Josef Březina

Trenér Železného Brodu B Zdeněk Mařík: "Příprava byla dlouhá, absolvovali jsme ji s A týmem, chodilo dost hráčů. Hráli jsme společně také turnaj v Lomnici. A ještě jsme, jako béčko, sehráli jedno přátelské utkání s dorostem Turnova a vyhráli jsme 3:1. V neděli 9. dubna začínáme jarní část soutěže doma s Kokonínem. Hráčů máme dost. Občas nám pomůžou kluci z áčka. Uvidíme, jestli se už do startu soutěže dají dohromady naši zranění hráči. Na trávě asi ještě hrát nebudeme, spíš zase na umělce. Pro první zápas to je možná lepší. Na jaře chceme pokračovat tam, kde jsme skončili. Pořád vyhrávat a potrápit Zásadu na cestě za postupem. Má náskok čtyři body od nás, tak to chceme srovnat. Hrajeme s ní na jaře pak poslední kolo, chtěl bych, aby jsme hráli o první místo. To by bylo pěkný. K tomu bude ale ještě dlouhá cesta."