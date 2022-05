Trenér domácích David Ryšavý: „Přehoupli jsme se zase v tabulce před Plavy. Byli jsme fotbalovější. Soupeř měl náznaky brejků, my jsme dva góly dostali po našich chybách, herně jsme byli lepší, gólů jsme mohli dát i víc. Pochválit musím Michala Nikrýna, dal tři góly, vpředu toho naběhal, byl výbornej. Plavy neměly žádnou velkou šanci. Byli jsme víc na balónu. Konečně jsme prolomili smůlu a vyhráli na domácím hřišti, to se nám moc zatím nedařilo. Dneska to byl dobrý zápas. A naše céčko ještě navíc vyhrálo v Radčicích, takže fajn fotbalová sobota.“

Plavy, trenér Jaroslav Pekelský: „Soupeř vyhrál zaslouženě. Gólů nám mohl dát i víc, zápas rozhodly hrubé chyby.

Dotáhli jsme na jeden gól, ale dál nic. V prvním poločase jsme možná byli o něco lepší. Na šance to bylo asi 3:2. Druhý poločas jsme ale začali hrubou individuální chybou. Dostali jsme na 2:1 a za pět minut přišla druhá individuální chyba zase jiného hráče. Za stavu 3:1 už jsme tahali za kratší konec. Snažili jsme se dát kontaktní gól, ale hned jsme zase inkasovali my. Zatím si přehazujeme druhé a třetí místo v tabulce, ale Mšeno je teď na druhé a když jsem ho dnes viděl, tak myslí, že je na druhém místě zaslouženě. My jsme se sice úplně nesešli v nejlepší sestavě, ale na to se nevymlouváme. Soupeř nás přehrál důrazem a nasazením. Vyhovovalo jim domácí větší hřiště. My jsme měli problém to oběhat.

Přepeře – Držkov 1:1 (0:0)

Hrající trenér hostů Evžen Dvořák: „Byla to naše třetí remíza v tomto ročníku. Máme hodně zraněných hráčů, musíme posilovat z béčka. To je znát. Chybělo nám šest lidí ze základní sestavy, museli jsme trochu improvizovat. Chyběli například klíčoví naši hráči, Čížek, Vaníček, Hlubůček. I tak to byl v prvním poločase dobrý fotbal. Pak ale trochu trpěl výkonem rozhodčího. Ten odpískal penaltu, pak ji zrušil. My jsme pak přidali gól z rohu a vedli jsme 1:0. Ale zaváhali jsme vzadu, hráč se k nám dostal před bránu a srovnal na 1:1. Ale fotbal dobrej, remíza zasloužená a spravedlivá. Trochu kaňka byla kolem sporné penalty. Přepeře přijely s několika hráči áčka, takže to bylo na jejich výkonu znát. O víkendu přijedou Jenišovice, snad už budeme bodovat naplno. My už tak trochu slavíme. Máme dobrou partu, hrajeme pro pohodu. A třída pro nás byla dobrá soutěž. Ale ne všichni chtějí s fotbalem pokračovat nebo dostali nabídky od jiných mančaftů. Navíc nemáme potřebnou mládež, což je velký problém. Když ji nemáte, platíte nehorázné pokuty. Tomu vůbec nerozumím. Místo aby byli rádi, že se ještě někde hraje, tak házejí takhle obcím klacky pod nohy. Kdybychom chtěli my hrát vyšší soutěž, tak za to, že nemáme mládež, bychom museli zaplatit dvakrát dvacet tisíc. A to je naprosto likvidační. A abychom šli do I.A třídy bezhlavě a pak hráli v druhé půlce, to nechceme. Pokutu za děti ale platíte i v I. B třídě.

Když nemáte děti, zaplatíte deset tisíc. Ale kde ty děti ve vesnici máte vzít, to už vám nikdo neřekne. Ještě to budeme řešit. Ale myslím, že zůstaneme dál a s chladnou hlavou v I. B třídě.“

Bozkov – Lučany 4:2 (2:2)

Na Lučany padla deka a ne a ne ji zvednout. Trápení pokračovalo na hřišti soupeře.

Předseda TJ Oldřich Churý: „Utkání bylo vyrovnané. Předvedli jsme jeden z nejlepších výkonů a přece to nestačilo. Dostali jsme zbytečný góly, jednou jsme si dali malou domů. Hra v poli špatná nebyla. Pomohli nám i čtyři kluci z béčka, odehráli zápas dobře.

Harrachov – Horní Branná 6:3 (3:2)

„Nehráli jsme dobrý fotbal, od nás to byl špatný výkon,“ řekl harrachovský trenér Lukáš Halama. Tři góly jsme dali až v posledních deseti minutách. A naše góly jsme jim darovali po našich chybách, které jsme udělali úplně nesmyslně. Jeden gól domácí vstřelili ze standardní situace, to mohl brankář chytit. Dvě penalty, které vůbec neměly být, tak byly po našich chybách. A jak už je u nás zvykem, my neumíme hrát fotbal proti týmům, které hrát nechtějí. Rádi hrajeme proti těm, které hrát chtějí. Horní Branná přijela úplně odevzdaná. A nejhorší je, že jsme se jejímu fotbalu přizpůsobili. Za mne to byl nedívatelný fotbal. A řekli nám to pak i diváci, kteří zápas sledovali. Bylo vidět, že jsme hráli silou vůle a v závěru tři góly do branky tak tak dotlačili. Tentokrát musíme vidět jen a jen zisk tří bodů. O víkendu máme před s sebou dvě těžká utkání. Jedeme do Bozkova a máme doma Studenec. Jsou to zatím nejlepší týmy jara. Teď se ukáže, jak na tom jsme.“

Albrechtice – Mírová 0:0

Jablonec n. Jizerou – Smržovka 1:3 (1:1)