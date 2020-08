Tradiční fotbalová školička přivítala letos přes čtyři desítky chlapců. Pořadatelé z Fotbalové akademie pro ně připravili jako každoročně velmi zajímavý program.

„Školičku pořádáme pro děti ročníků narození 2011–2013. Jsou to většinou ty, které navštěvují fotbalové oddíly v naší akademii. Ale zúčastnit se může každý, kdo má zájem o různé pohybové aktivity, o fotbal a chce prožít týden prázdnin mezi vrstevníky,“ informoval Milan Kykal z Fotbalové akademie.

Pohybu měli až nad hlavu

Potvrdil, že už byli mezi účastníky ti, kteří nechodí trénovat fotbal, ale jen si zpříjemnili prázdniny. A po skončení sami projevili zájem ve fotbale pokračovat a stali se členy Fotbalové akademie.

Účastníci se scházejí každý den ráno v osm hodin na hřišti u ZŠ Mozartova. „Program je hodně zaměřený na pohybové aktivity. Ráno začínáme technickými činnostmi například ovládáním míče a dalšími. K dispozici máme tělocvičny ve škole. Od půl desáté do jedenácté mají dopolední trénink a po obědě a chvíli poledního klidu pokračují v činnosti od dvou hodin do půl čtvrté,“ popsal harmonogram Kykal.

Jídlo zase chutnalo

Jako každoročně, tak i letos je dobře postaráno o žaludky malých fotbalistů. Kvalitními obědy je zásobuje Jaroslav Obyt, provozovatel restaurace v Městské sportovní hale. A že klukům po celodenním pobytu na vzduchu chutná, o tom není pochyb.

Do organizace jsou zapojení všichni trenéři Fotbalové akademie. „Mezi nimi jsou i mladí, kteří byli na pozici asistenta trenéra a tady mají děti na starosti naplno. Je to pro ně náročnější proto, že se o děti staráme od osmi do šestnácti hodin, a ne jen po dobu jednoho tréninku,“ doplnil zástupce organizátorů.



Koronavirová omezení zatím nijak chod fotbalové školičky neovlivnila. Samozřejmostí ale je, že rodiče museli s nástupem dětí odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti. Účastníci mají k dispozici dezinfekci na mytí rukou a pořadatelé dohlížejí na dodržování základních hygienických pravidel.

Už začínají soutěže

Poslední den školičky mají trenéři zase pro děti překvapení. Dorazit by tradičně měli zástupci A týmu FK Jablonec.

Mládežnické kategorie Fotbalové akademie začaly trénovat v letním režimu už od poloviny července. „V akademii máme aktuálně přes tři sta mládežníků. Republikové soutěže jim začínají už 22. a 23. srpna.