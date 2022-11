Proti komu jste hráli a jaký byl soupeř?

Hráli jsme dorosteneckou soutěž U19 proti Cvikovu.

Výsledek byl na fotbal hodně neobvyklý…

Ano, vyhráli jsme 16:1. Věděli jsme, že Cvikov se pohybuje na konci tabulky a že to nebude těžký soupeř. A taky jsme věděli, že chceme vyhrát a potvrdit roli favorita.

To vypadá, že se Cvikov nezmohl vůbec na nic.

Měl v útoku jednoho dobrého hráče a ten nám taky dal ten jediný gól. Když už byl výsledek 5:0, tak přestali hrát. Už to asi pro ně byla otrava.

Vy jste byl autorem kolika gólů?

Dal jsem jedenáct gólů.

Od útočníka se góly čekají. Ale vy jste brankář!

Já jsem byl deset let hráč v poli. Chytat jsem začal před rokem. Zalíbilo se mi to a zůstal jsem v bráně. Ale jsem rád, že mi trenér dá někdy šanci i na hřišti.

Trenéři se rozhodli, že vás využijí jako útočníka?

Ano, určili to trenéři.

Jaké výhody a nevýhody má post brankáře a jaké útočníka?

Brankář nemusí tolik běhat. Mně se ale brankář líbil, už když jsem začal fotbal hrát. Ale nějak jsem se k tomu nedostal. Až když jsem hrál za chlapy, tak jsem začal chytat. Hraju za hamrovský dorost nebo béčko.

Jste gólman, tak asi víte, jak se cítí, když mu za záda padají góly tak, jako tomu cvikovskému?

No, zatím jsem to nepoznal, ale musí to být strašný. Buď ho vystřídá druhý gólman nebo to prostě musí v bráně vydržet.

Kdy jste s fotbalem začal?

Začínal jsem od mládežnických kategorií v Železném Brodě, tam jsem se hodně naučil a fotbalově dost vyrostl. Už jsem dával i nějaké góly, ale hrál jsem spíš v obraně. V Hamrech jsem dostal šanci hrát v útoku a trochu jsem se rozstřílel.

Jak dlouho oblékáte dres Hamrů?

Letos je to prvním rokem.

Když byste dostal nějakou zajímavou nabídku, tak byste Hamry vyměnil?

Teď bych zůstal v Hamrech. Chci nejprve dodělat školu. Studuji v Mladé Boleslavi automobilovou školu Škoda Auto.

Každý den dojíždíte, k tomu tréninky, zápasy, moc volného času už vám asi nezbývá.

Ano, dojíždím do Boleslavi každý den. Tři dny v týdnu mám trénink a o víkendu zápasy. V pondělí a ve čtvrtek odpočívám. A to buď koukám na nějaký dobrý film nebo si jdu s bráchou zaběhat.

Jaký máte fotbalový cíl?

Chtěl bych se fotbalem živit.

A jaké fotbalové osobnosti fandíte v Česku a v zahraničí?

Můj oblíbený klub je Slavie a Standa Tecl. Ze zahraničních týmů se mi líbí španělský Real Madrid a z hráčů Cristiano Ronaldo.

Co vás čeká první listopadový víkend, kde a za koho budete hrát?

Možná budu hrát proti Rovensku za náš B tým. A s dorostem hrajeme proti Ruprechticím.

A jaký gólman se vám líbí?

Je to Ondřej Kolář, gólman ze Slavie.

Budete o víkendu hrát nebo chytat?

To nevím, to určí trenéři. Kdybych si mohl vybrat, tak bych si ještě rád zahrál v poli.