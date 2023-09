V okresním přeboru Jablonecka viděli diváci na hřišti v Hodkovicích deset gólů. Devět z nich bylo do sítě soupeře. Domácí béčko vysokou nadílkou vyprovodilo B tým Plavů.

Michal Kovář, Hodkovice B | Foto: Dagmar Březinová

Víc, jak polovinu, pět branek vstřelil Michal Kovář, který se tak stal kanonýrem víkendu na Jablonecku.

Jak to, že jste Plavům nadělili tolik gólů?

Máme hodně mladý tým, mladší, než měly Plavy a to udělalo své. Nestačily na nás ani fyzicky.

Jste útočník?

Hraju útok nebo levou zálohu.

Jaké to byly góly?

Jeden jsem dal z penalty a na další mi to kluci hezky připravili.

Co to s vámi dělá, když už dáte třetí, čtvrtý gól?

Mám chuť jich dávat pořád víc.

Počítáte si góly? Kolik jste jich už dal v podzimní sezóně?

Ano, počítám. Už jsem jich vstřelil osm. A je to lepší, než to bylo loni touto dobou. Celkově jsem jich loni vstřelil patnáct. Zatím jsme odehráli pět utkání, tak snad ještě nějaké přibudou. Chci to číslo překonat.

Jak dlouho hrajete za béčko Hodkovic?

Z Hodkovic pocházím a hraju tady od žáků. Hraju fotbal od šesti let a už hraju jednadvacet roků. Hrál jsem jen za Hodkovice.

Je rozdíl mezi fotbalem před dvaceti roky a tím současným?

Teď je určitě kvalitnější a rychlejší. A úroveň jde stále nahoru.

Do kdy chcete hrát fotbal?

Dokud mi to půjde.