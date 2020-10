Na lučanské hřiště přijelo B mužstvo Smržovky k dalšímu zápasu okresní soutěže III. třídy.

A také s úkolem oplatit porážku smržovského áčka, které v minulém kole I. B třídy podlehlo doma Lučanům 0:3. To všechno slibovalo zajímavou a napínavou podívanou, ale okleštěnou zákazem přítomnosti diváků. Takže derby B týmů si vychutnali jen pořadatelé a realizační týmy, aby byla dodržena všechna nařízení.



Lučany B – Smržovka B 8:4 (2:3)

Průběh derby okomentoval za Smržovku Jiří Macek:

„Od začátku jsme byli lepší, vedli jsme dokonce 4:2 a mohlo to být i 5:2. Pak nám ale docházely síly, Lučany byly aktivnější, měly na hřišti čtyři čerstvé hráče z lavičky. My měli pouze jednoho náhradníka, Gawlistu, který nahradil zraněného Bergmanna. Domácí vyrovnali na 4:4, což bylo ještě v pořádku. A další jejich branku na 5:4 rozhodčí uznal i po neskutečném offsidu. A tím to všechno začalo, pomezní je nemával ani Lučanům, ani nám. Jarda Pipek už neudržel emoce a rozhodčímu to striktně vysvětlil. Ten ho v 85. minutě poslal do sprchy s červenou kartou. A to už se náš tým sesypal a Lučany dávaly jeden gól za druhým. V 89. minutě přišla další krásná akce Čížka, který proběhl mezi lučanskou obranou a dal gól aspoň na 7:5. Ale, bohužel, rozhodčí na lajně viděl offside, který nemohl nikdy být. Takže mu to šel vysvětlit i náš útočník Tomáš Tokár. A za své vysvětlení ho sudí poslal též do sprchy s červenou kartou. Takže od trojice rozhodčích to bylo "krásně" zvládnuté utkání. A to má pak člověka fotbal bavit.Mohla to být krásná remíza 4:4 nebo 5:5. Ale rozhodčí to chtěl trochu jinak a znechutil nám poslední utkání v tomto roce," okomentoval derby smržovský Macek.



Za domácí se k situaci vyjádřil předseda FK Oldřich Churý.

„Do 70. minuty to bylo vyrovnané utkání. Pak přišel drtivý závěr, velké dusno. Soupeř kopal doslova na všechny strany. Dokonce podal protest. Tak uvidíme, co bude dál.“