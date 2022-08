Mšeno A – Plavy A 2:2 (2:2)

Jaroslav Pekelský, trenér hostů: „S remízou nejsem spokojený. Měli jsme jednoznačně vyhrát. Vedli jsme 2:0 už ve třetí minutě. Pak jsme si už asi mysleli, že je to hotové, tak jsme lehce přestali hrát. Pustili jsme lacinou chybou soupeře ke gólu, tím se samozřejmě chytil. Druhý poločas jsme hráli na jednu bránu, měli jsme pět šest tutových šancí, ale nevyužili jsme je. Výsledek 2:2 je pro nás ztráta. Do Mšena jsme jeli s pokorou, věděli jsme, že je to silný soupeř. Vzhledem k průběhu zápasu jsme ale měli jednoznačně vyhrát, byli jsme lepší.“

TJ Lučany – FK Přepeře B 3:3 (0:1)

za domácí předseda FK Oldřich Churý: „Byly to nervy. Chvíli to byl oboustranně nádherný fotbal a chvíli holomajzna. My jsme prohrávali 2:0 a nevypadalo to vůbec dobře. Pak jsme ale udělali obrat a v 89. minutě jsme dali na 3:2. Bohužel gól jsme dostali v 90. minutě. Ani se už nerozehrával žádný centr a rozhodčí utkání ukončil. Pro nás to bylo trochu zklamání, ale objektivně to byla remíza zasloužená. Soupeř nebyl vůbec špatný, byl to vyrovnaný zápas, kdo proměnil, proměnil. Když jsme dostali v 90. minutě gól, tak jsme zklamaní byli. Ale soupeř si tu remízu zasloužil.“

Za hosty vedoucí týmu Martin Kvapil: „Jsme spokojení tak napůl. Asi to byla remíza spravedlivá. Vedli jsme 2:0, pak jsme 3:2 prohrávali. Soupeř začal cítit šanci, cpal se do vápna a my jsme to tam nějak neubojovali. Domácí to nějak docpali na 3:2 a my pak srovnali na 3:3. Je to pro nás spokojený bod, mohli jsme odejet s nulou. Když dostanete gól v poslední minutě, tak to štve, ale i jeden bod je dobrej. Pochvalu zaslouží Paleček, šestnáctiletý hráč, který si mezi chlapama vede velmi dobře. Dával dnes taky gól, v útoku podal super výkon. Tomáš Horák, který se k nám po několika letech vrátil, mu na gól nahrával a celkově taky hrál dobře. Třetí gól dal Habr, který celkově hrál dobře a taky stálice našeho týmu kapitán Císař. Bod je lepší, než prohrát.“

Just, kanonýr Držkova, hrál druhou ligu a Desné dal tři góly

Držkov – Desná 7:0 (4:0)

Za hosty vedoucí týmu Petr Kopal: „Ve druhém mistrovském utkání jsme tvrdě narazili. V Držkově jsme na zkušené borce nestačili. A po ostudném výkonu jsme si odvezli debakl 0:7. Držkov diktoval vývoj celého utkání a my jsme mu to ulehčili, když jsme mu několik gólů nabídli jako na podnose. Branku soupeře jsme ohrozili sporadicky. Ale ani jednou jsme míč od branky nedostali.“

Za vítězný domácí tým Evžen Dvořák: "Od začátku bylo vidět, že za Desnou hrají mladí kluci. Budou dobří za pár let, když vydrží chodit na tréninky, hrát a vykopou se. Přechod z dorostu do chlapského fotbalu je znát v každé soutěži. Z Desno hráli tři, čtyři starší, zkušenější, ale ti to samozřejmě sami nezvládli. Rozdíl byl velký. |Začátek sezóny jsme zase chytli i když taky ještě hrajeme se slepenými sestavami, já hraju, kluci z béčka taky. Máme kluky na dovolené, jeden má zdravotní problémy, Čížek měl předzápasový trénink s FK. O víkendu jedeme do Jablonečku. Ten má čtyři body, nám budou chybět tři hráči ze základní sestavy. Jedeme tam s pokorou, budeme hrát zodpovědně zezadu a zkusíme tam neprohrát. Uvidíme, jak to dopadne."

Sokol Bozkov – FC Pěnčín B 0:6 (0:3)

Za hosty trenér Jan Řezáč: „Zápas se nám povedl, asi ve třicáté vteřině jsme dali gól. Ten nám hodně pomohl. A nebylo to ani tak o fotbal, jako o tom, že v Bozkově je malé, soubojové hřiště. Podali jsme výborný výkon. Vyhráli jsme zaslouženě. V přípravě i v prvním zápase jsme nechodili do soubojů a byli jsme nedůrazní. Na to jsem kluky upozorňoval, že musíme být naopak důrazní. V Bozkově se hraje těžko. Ale nám se to povedlo. Splnili jsme všechno, co jsme si řekli. A mohlo to skončit i větším počtem gólů, ale nevyužili jsme všechny šance. Povedlo se nám taky střídání. Kluky musím pochválit za výkon a přístup. Na lavičce jsem měl k dispozici dalších pět hráčů. Tří bodů si ceníme. Do Bozkova jsme jeli a nevěděli jsme, co nás tam na malém hřišti čeká. Ale povedlo se a chválím. Za týden hrajeme proti Albrechticím.“

TJ Albrechtice/Jiřetín – TJ Sokol Jablonec n. Jizerou 2:2 (2:0)

Trenér domácích Jan Pipek: „Byl to celkem boj. Soupeř přijel v oslabené sestavě, ale bojoval. My jsme vedli 2:0, Jabloneček pak dal po našich chybách ve druhé půli na 2:1. A až v 93. minutě jsme dostali na 2:2 a skončil zápas. Pro soupeře to byla zasloužená remíza. My jsme hráli špatně, Jabloneček bojoval. My jsme mysleli, že vyhrajeme, byla z toho remíza. Chybělo jim asi sedm hráčů, z remízy měli radost, my takovou velkou ne, ale bylo to spravedlivé. Teď hrajeme na Pěnčíně, to bude těžký zápas pro nás. Ale stát se může cokoli, takový je fotbal. Hráče celkem máme. Uvidíme, jak to bude v průběhu soutěže. Jsem pesimista, spíš si myslím, že se to bude zhoršovat.“

Mšeno inkasovalo v první minutě. Za domácí zachraňoval tým Braniš.

Jiskra Harrachov – SK Mírová pod Kozákovem 3:2 (1:0)

Trenér domácích Lukáš Halama: „Vyhráli jsme a tři body jsou pro nás velice důležité a cenné. Mírová velice překvapila, oproti tomu, co měla loni, má teď velice kvalitní mužstvo. My jsme týden před tím vyhráli v Plavech, tak jsme nastoupili jako takový nesmrtelný tým. Ale fotbalově byl soupeř daleko kvalitnější, než my. My jsme to urvali silou až na úplném konci na konečné 3:2. Ale náš výkon byl diametrálně odlišný než ten v Plavech. Hráli jsme tam dobře, kompaktně, ale tentokrát nám to nevyšlo. Proto jsme měli radost ze tří bodů, ale z předvedeného výkonu ne. Pokud soupeř bude hrát takový fotbal, jako dnes proti nám, bude se v tabulce určitě pohybovat do pátého místa. Má mladé kluky a ve hře už byla kvalita. My jsme byli rádi, že jsme to nakonec ukopali. Překvapilo nás ale příjemně, že v Rokytnici přišli na fotbal fanoušci, i když tam se fotbal nehraje a vytvořili příjemnou atmosféru. Máme druhou výhru a teď jedeme do Desné. To je takové malé derby, takže se těšíme. Desná šla do soutěže asi s jiným očekáváním, než co zatím s mladými kluky předvádí. Má jeden bod a doufejme, že u něho zůstane dál a tři body si odvezeme my. My máme bodů šest, můžeme tam jet v klidu, nic nás netlačí, těšíme se na zápas. V Desné nás čeká kvalitní umělka, dobrý tým.

Za hosty vedoucí týmu Petr Dědeček: „Doplatili jsme na proměňování šancí. Měli jsme jich spoustu, ale nevyužili jsme je. Náš nejlepší střelec Červinka dal dva góly, ale minimálně další tři šance spálil. A to asi zápas rozhodlo. Když to bylo 2:2, tak třetí gól byl trochu kontroverzní. A našeho a Marka Jíru to rozčílilo natolik, že vyfasoval červenou kartu. Dohráli jsme bez kapitána. Zasloužili jsme si alespoň jeden bod. Jeli jsme na zápas jen ve čtrnácti lidech. A střídat jsme museli zraněného obránce. Teď hrajeme doma a přijede Mšeno. Poslední zápas u nás byl vyhecovaný, nedostali jsme sice nakládačku, ale nějaká červená karta tam byla, taky sporná penalta. Takže se těšíme, že jim to teď vrátíme. Nebojíme se jich!“

Spartak Smržovka – TJ Roztoky u Jilemnice 1:0 (0:0)

Za domácí hráč Lukáš Červenka: „Přijel nováček soutěže, bojovný tým. První poločas se hrál na jeho půlce. Hosté hráli na brejky. Měli jsme v první půli tři, čtyři šance, které jsme nedali a oni měli jednu. Druhý poločas byl stejný, oni tlačili, my neproměňovali šance, hráli jsme bez důrazu. Až se vrátí kluci z dovolené, bude to lepší. Posledních deset minut měly Roztoky několik bodů, chtěly vyrovnat, tak bojovaly. Ale my už jsme výsledek a tři body uhájili. Teď jedeme do Plavů, tak je to vždycky zajímavé, je to o tvrdosti. Máme nového trenéra, Míru Hauera, který trénoval v Hejnicích, tak dnes měl doma premiéru. Měl z výhry radost.“