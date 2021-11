Nejdříve zajížděly Čertice na horkou půdu dosud neporažených Panterek. Útulný stadion městysu na Benešovsku ve Středočeském kraji byl svědkem velmi bojovného a dramatického duelu dvou nejlepších týmů tabulky. Počáteční nervozita vyústila v opatrný, ale enormním nasazením z obou stran ozdobený výkon. Šancí si ani jeden z protivníků mnoho nevytvořil a když už, žádná z nich neskončila gólem.

OBRANY ŘÍDILY STOPERKY

Výraznými osobnostmi hostujících Čertic i domácích Panterek byly především jejich stoperky, které neomylně a zkušeně řídily své obrany. Již se zdálo, že duel dospěje k bezbrankové remíze a lodivodi obou celků již možná přemýšleli o složení exekutorek následného penaltového rozstřelu, když pouhé dvě minuty před koncem rozhodl šťastný gól o výhře Čechtic. Po přímém kopu domácí kapitánky se v pokutovém území míč nešťastně odrazil od jedné z bránících Čertic k nedůrazně bráněné Miroslavě Fialkové a ta přesnou střelou k tyči rozhodla o cenném vítězství domácích 1:0 (0:0).

Manažer TJ Čert Fénix Jan Štol zápas stručně zhodnotil takto: „Jeli jsme do Čechtic s velkým respektem k dosud suverénním Panterkám. Zápas byl hodně bojovný, bylo znát, že jde o čelo tabulky. Potýkali jsme se s naším prokletím v podobě nedůrazné koncovky. Přesto jsme si mohli odvézt velmi cenný bod, ale v defenzivě jsme si jedinkrát počínali nedůrazně a to nás stálo celý zápas. Celkově musím říct, že pro domácí holky byl ten jeden vstřelený gól odměnou především za to, že v závěru duelu chtěly rozhodnout více. Takže v součtu všeho byly o ten šťastný gól lepší.“

Sestava Čertic: Hanušová – Třísková, Hroncová, Honzíková, Ščuková, Žižková, Janečková, Schmidtová, Pradella, Bartošová, Fabianová, Runčíková, Horáková.

ÚLOHY SI VYMĚNILY

Oba celky si v derniéře s podzimem pořadatelství zápasu vyměnily. Kromě úspěšné soutěžní rozlučky před domácím publikem byly pro Čertice motivací jednak udržení dosavadní domácí 100% úspěšnosti, a pak také fakt, že se v případě vítězství mohly na Panterky v tabulce dotáhnout na rozdíl jediného bodu. Čechtice naopak pochopitelně usilovaly o zvýšení svého náskoku v čele tabulky na propastných sedm bodů a o udržení své podzimní neporazitelnosti. Úvod duelu zastihl ve větší pohodě hostující fotbalistky. Především díky své rychlosti si během několika minut vynutily sérii nebezpečných rohových kopů, které ale v koncovce žádné nebezpečí pro svatyni hájenou Markétou Lindrovou nepřinesly a otěže vývoje začínaly postupně přebírat domácí hráčky. Z několika nadějných akcí ještě neudeřilo, ale v 15. minutě se k míči po odražené střele Kristýny Janečkové dostala Kristýna Vrbová a pohotovou střelou šajtlí překvapila gólmanku Čechtic – 1:0. Domácímu týmu po tomto protržení střeleckého trápení narostla křídla a hned o tři minuty později vyslala přesnou přihrávkou do samostatného úniku obránkyně Michaela Třísková kanonýrku Franzisku Pradellu a ta se v zakončení nemýlila – 2:0. Zaskočené hostující fotbalistky na čas vypadly z tempa i koncentrace, čehož Čertice využívaly k podnikání dalších nebezpečných výpadů. Ke konci poločasu měla na svých kopačkách po další ze skvělých průnikových přihrávek Michaely Třískové třetí gól Michaela Žižková, ale první půli ukončila nepřesnou střelou.

BRANKÁŘKA JE PODRŽELA

Druhá půle přinesla zcela jiný obraz hry. Domácím se již tolik nedařilo a hostující Panterky tím cítily šanci na návrat do utkání. Jejich zmar však přinášela neplodnost akcí a postupem času se již čím dál více snažily o zjednodušení hry vynecháváním kombinace pouze se střelbou z větší vzdálenosti. S tím si však věděla rady spolehlivě fungující obrana Čertic v čele s debutující brankářkou Markétou Lindrovou. Domácí se již nikam nehnaly, soustředily se především na obranu vydobitých pozic a spoléhaly na svou defenzivu. V Židněvsi se tak zrodila závěrečná velice cenná výhra fotbalistek TJ Čert Fénix nad vedoucím celkem soutěže DFC Panterky Čechtice 2:0 (2:0).

Manažer TJ Čert Fénix Jan Štol: „Dnešní zápas v mnohém kopíroval vývoj toho předešlého, jen v obráceném gardu. Kdybychom v Čechticích hráli ještě teď, gól bychom stejně nevstřelili. Kdyby Panterky u nás hrály ještě teď, gól by nejspíš také nedaly. Před týdnem jsem pozoroval na domácích hlavně v závěru duelu větší zarputilost a touhu to rozhodnout. Dnes jsem ji naopak především v první půli viděl u nás. Myslím si, že pro jarní odvety je dobře, že je v čele tabulky pouze jednobodový rozdíl. Po sportovní, emoční i adrenalinové stránce byl dvojzápas s Čechticemi skutečně vrcholem podzimu. Děkuji našim holkám, soupeřkám i fanouškům obou táborů za skvělou zábavu, snad jsme si to všichni naplno se vším všudy užili!“

Sestava Čertic: Lindrová (Hanušová) – Runčíková M., Hroncová, Honzíková, Třísková, Žižková, Horáková, Schmidtová, Pradella, Runčíková V., Fabianová, Vrbová, Klabanová, Janečková, Tvarohová.