Za maloskalské organizátory řekl hrající pořadatel Lukáš Kopecký: „Přijelo sedm týmů. Pro zranění a nedostatek hráčů se odhlásilo mužstvo Líšného. Hrajeme u nás na kvalitní trávě, a to i přes včerejší déšť. Máme kvalitní odvodnění a drenáže. Turnaj je velice vyrovnaný. Adeptem po několika úvodních zápasech je tým Kokonína a Železného Brodu. Nám, domácím, se moc nedaří, zatím máme samé prohry. I když o vítězi budou rozhodovat body, tak jde všem účastníkům hlavně o to, že si popovídáme, dáme pivko a k tomu si fotbal užijeme. Účastníci se k nám těší pro dobré zázemí, dobré pivo, posezení i fotbal. Na vítěze čeká také kvalitní alkohol, každý účastník dostane ještě šišku salámu a slevové kupony. „O ceny u nás nouze není. Ale o to klukům nejde, chtějí u nás strávit příjemné dopoledne i odpoledne.“

Výsledky turnaje:

1. Kokonín

2. Stará Garda Koberovy

3. Brod

4. Baletky

5. Proseč

6. SK Malá Skála

7, Dream Team