Trenér Mšena David Ryšavý: „V Přepeřích jsme hráli na velkém hřišti. To nám vyhovovalo. Hráli jsme to, na co jsme zvyklí a co máme natrénované, po stranách hlavně přes naše tři rychlé kluky. Do dvacáté minuty byl stav 0:0. Pak se ale naši začali trefovat. Měli jsme i výborné rohy, dali jsme z nich tři góly. Kluci je dobře kopali a vůbec hráli tak, jak jsme si před zápasem řekli. Pro nás to byl celkově dobrý zápas. Ve srovnání minulý týden s Harrachovem na jejich menším hřišti, jsme tentokrát byli na soupeře připravení ještě víc. Velká tráva nám vyhovuje, máme na ni postavené hráče.“

TJ Sokol Plavy - SK Mírová pod Kozákovem 5:1 (2:0)

Ve velikonočním kole na tom byli lépe domácí. Pod taktovkou trenéra Jaroslava Pekelského vyprovodili soupeře pěti brankami a připsali si tři body. „Soupeře jsme jednoznačně v obou poločasech přehráli. Naše vítězství mohlo být i vyšší. K ničemu jsme ho nepustili, vytvořili si dvě tři šance, z jedné nám dali jediný gól a druhou jsme vyřešili. Myslím, že naše výhra byla naprosto zasloužená. Navázali jsme tak na velice dobrý výkon se Smržovkou, kterou jsme také přeběhali. A to se nám povedlo i dneska. Nemám klukům co vyčítat, hráli jsme opravdu dobře,“ řekl trenér Pekelský.

TJ Sokol Držkov – TJ Lučany nad Nisou 3:0 (1:0)

Domácí byli velkým favoritem a hosté si toho byli od začátku utkání vědomí. „Přizpůsobili jsme tomu naši taktiku, hráli jsme defenzivu a docela se nám dařila. Měli jsme pár šancí z brejků. Ale domácí měli víc ze hry a míč měli daleko častěji pod kontrolou. Gól, takový zbytečný, jsme dostali až ve 44. minutě po centru, těsně před koncem poločasu, což nebylo špatné. Ve druhé půli jsme pokračovali ve svém stylu: obrana, defenzíva, spoléhat na brejky. Bohužel, my jsme z brejků nevyužili žádnou šanci a Držkov dal dva góly. S kádrem Držkova se hraje velmi těžko, mají skoro samé ligové hráče, včetně například Tomáše Čížka. A ten nám dal dva góly. S Držkovem se nedá hrát otevřený fotbal. To jsme věděli. Ale my jsme měli taktiku dobrou a při troše štěstí jsme mohli udělat lepší výsledek. Ale soupeř měl také řadu šancí, které nevyužil. Jejich vítězství bylo zasloužené,“ řekl za Lučany předseda FK Oldřich Chury.

Evžen Dvořák: „Právě jdeme do Chronosu na večeři po výhře a také musí Tomáš Čížek zaplatit našemu týmu zápisné. Je to naše nová posila. Sotva přišel hrát, tak dal hned dva góly. Lučany jen bránily, nechtěly se pouštět do větších akcí. Ve druhém poločase jsme ještě góly přidali. Do poločasu to bylo 1:0 pro nás. My, když nedáme do poločasu čtyři góly, tak začneme být nervózní. Druhou půli jsme hráli po větru, pro nás lepší. Jeden gól byl z offsidu. Soupeři se nechtělo moc hrát. Měli jsme utkání pod kontrolou.“

Horní Branná – Albrechtice/Jiřetín 1:1 (1:0)

„Za dvacet minut jsme měli čtyři tutový šanci, ale gól jsme z nich nedali. Domácí gólman chytal výborně. Opticky jsme převahu měli my, ale Branná šla ze standardní situace do vedení, ve druhém poločase jsme vyrovnali. Ale byli jsme lepší, měli jsme hodně šancí, ovšem jejich brankář to výborně vychytal. Dali jsme i druhý gól, ale v devadesáté minutě nám ho rozhodčí pro offside neuznal. Vezeme jeden bod, ale soupeř byl slabý, tam se čekalo, že vyhrajeme. Na střídání jsme měli tři hráče. Příští víkend už chceme hrát na domácím hřišti, poprvé na jaře. Máme doma Studenec,“ řekl k zápasu sekretář FK Albrechtice.

TJ Spartak Smržovka – Jiskra Harrachov 0:3 (0:2)

Utkání se hrálo na umělce v Desné, kam si Harrachov přijel pro tři body. „Vyhráli jsme zaslouženě, hrál se pěkný fotbal. Byli jsme lepší, první gól dal náš kapitán z autu hlavou, druhý byl z penalty a třetí padl v 70. minutě druhé půle. Rozhodčí pískali dobře. Smržovka špatně nehrála, pro nás to je zasloužené vítězství, tahali jsme za delší konec. O víkendu, v neděli, nás čekají doma od pěti hodin Přepeře. Ty teď dostaly od Mšena devět kusů, tak uvidíme, s jakou přijedou,“ k zápasu řekl sekretář hostů Hubert Rieger.

Jiří Macek, Smržovka: „S výsledkem a výkonem nejsme spokojení. Hráli jsme zase v jiné sestavě. Po zápasu jsme se rozhodli, že, jako to dělají hokejisté, dokud nevyhrajeme, tak se nebudeme holit.“

Slovan Hrádek - SK Hodkovice 1:3 (1:2)

„Do Hrádku nás přijelo málo. Měli jsme jen jednoho na střídání. Malinko jsme drželi balón, ale na začátku druhého poločasu dostal gólman Hrádku červenou kartu, ale i tak byli domácí lepší. My jsme se štěstím dali v devadesáté minutě na 3:1. Jsme rádi za tři body, ale s fotbalem hra moc společného neměla, bylo hodně nepřesností, zkažených přihrávek. Máme hodně absencí a to je znát. V tom počtu jsme to hráli ještě dobře,“ dodal trenér hostů David Novotný.