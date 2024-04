Boj o klíč Krkonoš sliboval pěkný zápas, jak se na derby sluší a patří. Početná skupina fandů obou tymů se v mrazivém, ale slunečném počasí těšila na vyrovnaný souboj. Domácí čekali větší bitku, než ve finále byla. Připsali si vítězství 8:1 a klíč brali taky.

I. B východ Harrachov - Jablonec nad Jizerou | Video: Josef Březina

TJ Jiskra Harrachov : TJ Sokolo Jablonec nad Jizerou 8 : 1 (3 : 0)

Jenže těšení vzalo rychle za své. Domácí celek šel již v šesté minutě do vedení, branka ho uklidnila a převzal iniciativu. Prosazoval se rychlými průniky po křídlech a když pak během dvou minut (16. a 18.) zvýšil Harrachov vedení, bylo rozhodnuto.

Do poločasu již další branky nepadly a v úvodu druhého se zdálo, že domácí jsou se stavem spokojení a zápas jen nějak dohrají. Jnže pak přišly góly v 51. a 67. minutě. Obrana hostí se zhroutila a domácí během pěti minut, v 73. – 78. minutě, přidali další tři góly.

Hosté se pak dočkali chvíli před koncem alespoň čestného gólu. Jasným a zaslouženým držitelem kliče Krkonoš se tak stal domácí Harrachov. Tým si pro něj zajde až ke starostovi.

„Budeme přebírat klič od Krkonoš na radnici v Harrachově od pana starosty. Ze začátku to byl obávaný, těžký zápas. My jsme hned od začátku hodně tlačili a bylo to úplně jednoznačné. Myslím, že se jim moc nedařilo. Kluci šli prostě za vítězstvím, říkali, že už nemůžeme v tom derby prohrát. Udělali jsme pro to všechno a musím velmi pochválit všechny kluky z našeho týmu, protože to byl fantastický výkon. Myslím, že to bylo možná i poslední derby, protože to vypadá, že Jabloneček, pokud se něco nestane, tak asi sestoupí,“ dodal harrachovský vedoucí týmu Pavel Dolanský.