A to byl soupeř tak slabý?

Ano, byl slabší.

Hraješ útočníka nebo se na postech v týmu střídáte?

Já hraju v obraně a středního útočníka.

Jak se ti podařilo tolik gólů vstřelit, když jsi hrál v obraně?

Dostal jsem dobré nahrávky od kluků.

A v kolika letech jsi začal fotbal hrát?

Začal jsem ve čtyřech. A teď je mi jedenáct.

A proč sis vybral právě fotbal a ne třeba lyžování?

Viděl jsem nějaká videa a chytlo mě to.

Tatínek nehrál fotbal?

Hrál, když mu bylo jako je teď mně.

A jaký fotbalista se ti líbí?

Z českých Souček a ze zahraničních Messi. Na něm se mi líbí driblink a střelba.

Kanonýr Martin Bajzík chce hrát za Manchester United, teď dává góly za Jablonec

A sleduješ taky Jablonec?

Někdy ano. Zrovna teď se mu ale moc nedaří.

Kam se chceš ve fotbalu dostat, chceš se jím živit.

Určitě ano. Chtěl bych hrát v českém týmu, ale líp v zahraničí. Třeba za Barcelonu.

Do jaké chodíš školy? Stíháš povinnosti ve škole?

Chodím na Mozartovku. Mám čtyři i pět tréninků v týdnu, ale stíhám to i se školou. Trénujeme u Mozartovky na hřišti, tak to máme blízko. A mezi školou a tréninkem máme dvě hodiny volno.

Co tě čeká o víkendu za zápas?

Hrajeme zápas proti Meteoru Praha. Ten má ze čtyř zápasů čtyři výhry. Bude to pořádně těžký zápas. Hrajeme na Motorletu.