Do dalšího zápasu okresního přeboru nastoupilo na domácím hřišti držkovské béčko proti Sokolu Radčice. A výsledek byl tentokrát vyšší než se občas dá vidět v hokeji.



TJ Sokol Držkov B – TJ Sokol Radčice 18:0

Za domácí mužstvo se k zápasu vyjádřil Evžen Dvořák: „Za náš tým si přišlo zahrát několik hráčů z áčka, kteří hráli až v neděli. Takže to bylo pro nás hodně pozitivní. A výsledek ovlivnilo asi to, že se Radčice zřejmě nesešly v takovém složení, jaké by potřebovaly, protože všude je dnes málo hráčů. Naši mladí hráči je fyzicky i kombinačně přehrávali. My jsme dali krásné góly. Ale jinak před Radčicemi určitě kloubouk dolů, hrály jak mohly nejlépe. My jsme mohli vyhrát i víc, ale pak už jsme polevili,“ řekl Evžen Dvořák.



Nejvíc branek za Držkovské nastřílel Matěj Vaníček, který dal soupeři v 9., 10., 27., 32. a 68. minutě pět gólů.

Hattrick si užil domácí Jiří Berka, ten se do sítě soupeře trefil v 6., 16. a 69. minutě. Další tři za sebou nastřílel v 47., 51. a 56. minutě hostujícímu mužstvu Karel Čermák. Všichni byli po zápase adepty na kanonýra víkendu.