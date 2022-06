Ondřej Votoček za Plavy: „Domácí byli odevzdaní. Náš výkon špatný nebyl, ale soupeř zase nebyl dobrý. Pár lidí domácím sice chybělo, ale to asi chybí každému týmu. Nějak se to v Jenišovicích zřejmě hroutí, sice nespadnou, ale přístup ze strany podprůměrného soupeře byl bídný. My hráli lehce, nadprůměrně, ale není moc co hodnotit. Utkání nemělo ani šťávu ani úroveň jakou by mělo mít na tuto soutěž.“

Za domácí Leoš Bernat: „Zase jsme se nesešli. Nejsou lidi. Povolali jsme rezervy ze starších řad, takže náš věkový průměr byl třicet šest let. To se pak hraje těžko. Ve druhém poločase nám došel dech. Ale věříme, že tentokrát to v dalším utkání už vyjde. Měli bychom se i sejít. Čeká nás soupeř z Lučan, ten má docela dobré výsledky“.

Albrechtice – Bozkov 6:1 (2:0)

Jan Pipek, Albrechtice: „Jednou už se to muselo otočit, hráli jsme dobře, zabrali jsme, neudělali jsme chyby a dali jsme góly. Minimálně první půlku jsme byli o hodně lepší. Pak soupeř už odpadl, nevěděl, co má dělat, to

říkali i sami. A to Bozkov patří mezi ty lepší týmy. Všechno nám tentokrát vyšlo. Ve druhé půli jsme dávali góly z brejků. Pár hráčů nám chybělo, měli jsme tři na střídání. Poslední utkání hrajeme o víkendu doma se Mšenem.“

Jablonec nad Jizerou – Lučany 1:1 (1:0)

Oldřich Churý, předseda FK Lučany: „Místo remízy to mohlo být naše vítězství, měli jsme k němu blízko. V 88. minutě jsme měli obrovskou šanci, kterou jsme nedokázali využít. Náš hráč šel sám na gólmana, udělal kličku, ale úplně prázdnou bránu nepochopitelně minul, dal ránu a netrefil se. Utkání bylo vyrovnané, chvílemi jsme byli i lepším mančaftem. Hráli jsme dobře, byl jsem s našimi kluky spokojený, předvedli velmi dobrý výkon. Domácím šlo o záchranu a nám o čest. Po naší sérii neúspěchů už jsme se chtěli odrazit k lepšímu. Remíza je asi spravedlivá, ale o gól jsme vyhrát mohli taky. Diváci viděli pěkné utkání. O víkendu hrajeme s Jenišovicemi a určitě je nechceme podcenit. Ale nebojíme se.“

Horní Branná – Držkov 4:8 (0:4)

Hrající trenér Evžen Dvořák: „Bylo to dobrý, ale dřina. Čtyři hráči byli po svatbě, vůbec nespali, přijeli jsme ze svatby v neděli dopoledne. Ženil se nám v sobotu Martin Kotyza, ale hned druhý den jel s námi do Branný. Hrát musel, na střídačce jsme měli jen dva hráče. Byli jsme lepší, mohli jsme dát daleko víc branek. O víkendu jedeme do Plavů, sfoukneme Plavy a máme součet bez porážky. V pátek nebudeme nic slavit, abychom na ně byli připravení. Výzva zůstat bez porážky je pro nás hodně velká, motivace taky. Určitě se sejdeme a zadarmo to soupeři nedáme.“

Harrachov – Studenec 2:2 (1:1)

Petr Volek, vedoucí domácích: „Mohli jsme dostat gólů daleko víc, chybělo nám pět kluků v základní sestavě. Hosté vedli 1:0, my jsme srovnali. V 76. zvýšil na 2:1 a my zase v 83. vyrovnali. V tabulce je Studenec asi o místo před námi, o bod, dva. Uhráli jsme plichtu. Soupeř nastoupil s mladými hráči. Myslím, že tenhle tým do vyšší soutěže patří. Byl lepší, ale skončilo to remízou. Kluci ze Studence by v I.A třídě ostudu neudělali. Přišlo také hodně diváků, takže jsme se naposledy doma nimi s rozloučili remízou. Také rozhodčí včele s Tondou Brožem byli výborní.“

Přepeře – Smržovka 4:3 (3:0)

Za hosty Jiří Macek: „Prohrávali jsme v poločase, ten první jsme projeli, domácí byli lepší. Ve druhém jsme zabrali. Nedokázali jsme ale vyrovnat, i když jsme do Přepeř jeli s tím, že bychom chtěli vyhrát oba poslední zápasy a skončit na třetím místě v celkovém pořadí. Se sestavou, jakou jsme do Přepeř byli schopní dát dohromady, jsme hráli ještě dobře. Teď ztrácíme sedm bodů na druhé Plavy. Poslední utkání hrajeme doma se Studencem. Ten k nám jede určitě pro výhru, protože mu jde o postup. Bude to zajímavý zápas. Se sestavou, jakou jsme do Přepeř byli schopní dát dohromady, jsme hráli ještě dobře.“

Mšeno – Mírová p. K. 1:1 (0:1)

Trenér Mšena David Ryšavý: „Z jediné střely hostů na bránu jsme dostali gól. My jsme dávali břevno, tyč, ale pořád se trápíme střelecky, během celé druhé půle jsme byli u soupeře, ale, bohužel, nedáváme góly. Teď je to na konci sezóny nějaké špatné. Od nové sezóny to c