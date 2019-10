Držkov B - Mšeno B 0:10 (0:5)

Mšeno jednoznačně v utkání dominovalo, což potvrdilo ještě čtyřmi góly do poločasu. Ve druhé půli se toho moc nezměnilo a bylo jen otázkou, kolik branek ještě hostující tým vstřelí. Domácí se dostali do šancí až v závěru utkání, ale nedokázali se prosadit ani z malého vápna, což jenom podtrhlo celkově špatný výkon. Ani když hostující gólman neproměnil nařízenou penaltu a domácí šli do brejku na prázdnou bránu se nedokázali prosadit, a tak zaslouženě prohráli vysokým rozdílem.

Držkov A - Albrechtice 3:0 (3:0)

Domácí se v utkání I. B třídy dostali již v desáté minutě do vedení, když se prosadil Šourek. Nicméně se opět nedokázali vyvarovat chyb a nabízeli soupeři spoustu příležitostí k vyrovnání. Ty však hráči Albrechtic nevyužili a sami je zahazovali. Když už mířila střela mezi tyče, tak zakročil výborný Balatka.

Držkov se za celý poločas dostal ke třem střelám na branku a všechny je dokázal proměnit. Stanovil tak výsledek poločasu na 3:0. Ve druhé půli se hosté stále více dostávali do šancí, ale nedokázali je využít. Držkovští se již hodně zatáhli a snažili se ubránit náskok, což se jim nakonec také podařilo. Hostující celek tak mohl pouze litovat neproměněné šance. Držkov se tak postaral o překvapení kola, když porazil vedoucí tým soutěže, který posunul na druhé místo v tabulce a sám se odlepil z posledního místa.