Třetí přípravný zápas sehrál tým FC Pěnčín, který se připravuje na podzimní soutěž I. A třídy, tentokrát se soupeřem z I. B třídy. Na pěnčínský trávník nastoupilo mužstvo Držkova.



MOHLI JICH DÁT DESET

„Soupeř nás prověřil. Rozdílu tříd ale odpovídal výsledek. Vyhráli jsme 7:0, ovšem šancí jsme měli daleko víc, gólů jsme mohli dát i deset,“ řekl k zápasu trenér Pěnčína Jan Řezáč.

Úspěšnými střelci gólů byli dvakrát Paldus, dvakrát Řezníček, Mätzelt, Heinrich a Barcuch.

Další utkání čeká Pěnčínské už v sobotu 8. srpna v 17 hodin. Poměří si v něm síly s fotbalisty Jiskry Mšeno A, účastníka krajského přeboru. O týden později, 15. srpna, už nastoupí do pohárového utkání proti Chrastavě.



PROVĚŘUJE POSILY

„V zápasech prověřuju několik nových posil. Právě ze Mšena k nám přišel do nové sezóny útočník Dušan Nulíček, naši obranu posílí také mladý hráč z Jablonce, David Scholz a soupisku doplní ještě Jiří Vobejda,,“ vyjmenoval nové tváře Pěnčína trenér.

Už v předchozích dvou zápasech si hráči otestovali, jak jsou na tom po koronavirové a letní pauze. „Nejdříve jsme hráli s účastníkem krajského přeboru, se Železným Brodem a prohráli jsme 4:3, i když jsme v poločase vedli 3:1. Dal jsem šanci všem hráčům, možná proto jsme pak dostali ještě tři góly. Chtěl jsem, aby se prostřídali,“ uvedl k duelu kouč.

V dalším nastoupili jeho svěřenci na domácím hřišti proti Sedmihorkám. Zápas skončil krutým výsledkem. „Prohráli jsme 1:4. Myslím ale, že to bylo vyrovnané utkání. My jsme neproměňovali šance. Určitě ale hráči podali lepší výkon než proti Železnému Brodu,“ zhodnotil Řezáč.



HRAJÍ O TŘÍDU VÝŠ

Mužstvo trénuje pod jeho vedením třikrát týdně, o víkendu hraje přáteláky. Sobotní utkání proti Mšenu, které hraje o třídu výš, jak zdůraznil trenér, bude určitě zajímavé a dosavadní přípravu mužstva určitě prověří