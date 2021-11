SK Studenec, z.s. - TJ Sokol Plavy 6:3(1:2)

STŘELCI: 13. Šír Pavel, 57. Bartoň Jan, 68. Synek Vladislav, 72. Čech Svatopluk, 74. Šír Pavel, 85. Povr Jiří - 11. Prousek Vladimír, 22. Zajíček Štěpán (pen.), 51. Balatka David



Poslední zápas podzimu hrály Plavy ve Studenci. „Dobrý zápas co se týká hry, ale výsledek hovoří za vše. Celý první poločas, ale vlastně i celý zápas jsme byli jednoznačně lepší a přehrávali jsme domácí na těžkém terénu po všech stránkách. Měli jsme šance a dali jsme branky po dvou jasných penaltách. První proměnil na dvakrát Prousek a druhou s přehledem Zajíček. Domácí snížili z ojedinělé šance a zřejmě z offsidu na poločasových 1:2,“ okomentoval první poločas za Plavy Ondra Votoček.

Druhý poločas začal pro hosty pět dobře, brzy vstřelili třetí branku aktivním Balatkou a nic nenasvědčovalo větším změnám v obrazu hry. Ale od cca 60. minuty čekala Plavy půlhodina hrůzy! „Domácí dali 5branek a my jsme odjeli s ostudou domů. Tři branky po autu do malého vápna jako přes kopírák! Nedůraz v bránění, individuální nezodpovědnost, brankáři to dnes také úplně nevyšlo…!!! Další branka byla podobná, jenom z lehkého centru ze strany. Poslední hřebíkem už byla jen slaboučká střela z 20metrů. Prostě všechno špatné jsme ukázali za 30 minut a darovali jsme domácím pěknou rozlučku. A to jim stačilo dostat míč jakkoliv, z toho 3x, hodit rukou na naši branku,“ dokreslil závěr posledního utkání podzimu Votoček.

A jak hodnotí podzimní část I B třídy z pohledu Plavů? Kromě tří nepovedených poločasů, s Brannou, Mšenem, Studence, bereme podzim jak výsledkově tak herně! Třetí místo a 27 bodů je pro náš skromný klub dobrých a bereme je s pokorou. Jinak naše Dokopná a Lubošova rozlučka proběhla skvěle a děkujeme všem za tento fotbalový podzim v Plavech,“ vzkázal všem fanouškům týmu.

V Plavech ale úplně na pár týdnů nekončí. Následuje udržovací blok čtvrtečních fotbalů, které začínají vždycky v 18 hodin. Před jarní sezónou čeká mužstvo blok přátelských utkání a to na přelomu února a března. V únoru si pak ještě zahrají Pohár LFKS.



Držkov - Harrachov 5:3 (3:1)

Branky: 26. Kotyza, 29. Brož, 34. Petrtýl, 56. Kroupa (vlastní), 82. Vrabec – 38. a 62. Bergman, 51. Michálek



Harrachovští zaskočili Držkov velmi kvalitní hrou a do šancí je nepouštěli. Naopak si sami několik příležitostí vytvořili. Držkov si pomalu vytvářel větší tlak a ten zužitkovali ve 26. minutě. O tři minuty později udeřili podruhé a ve 34. minutě již vedli o 3 branky. Před půlí však hosté snížili a do druhé půle nastoupili s odhodláním utkání zlomit. V 51. minutě se hostujícímu celku podařilo snížit na rozdíl jediné branky, ale vlastní gól o 5 minut později je opět trochu srazil. I tak se hosté nadále snažili a domácímu týmu dělali stále větší potíže. V 62. minutě se opět harrachovští přiblížili na rozdíl jediné branky, ale víc branek se jim už vstřelit nepodařilo. Naopak Držkov v závěru utkání přidal ještě pátou branku a utkání vyhrál.



FK Jiskra Mšeno-Jablonec – TJ Sokol Bozkov 6:3 (3:1)

Branky: 12. Šikola vlastní, 37. Krámský, 40. Obršlík, 54., 57., 85. Pokorný – 14., 72. Maleček, 87. Jeník

Za domácí trenér David Ryšavý: „Šňůru vítězství jsme si nenechali přetrhnout. Zůstali jsme na druhém místě, i jsme třetím Plavům odskočili odskočili o čtyři body. Poslední zápas jsme hráli na umělce. Kluci hráli dobře. Ondra Pokorný dal tři góly a ukázal své kvality. Vyzdvihnout bych chtěl Jakuba Obršlíka, který dal za podzimní sezónu devatenáct gólů, ve III. třídě byl nejlepší střelec. Vyhodnotili jsme ho jako nejlepšího hráče podzimu. Je to kluk, který chodí hrát za áčko i céčko, je to takové srdce mšenského fotbalu. Je to výborný člověk a hráč, vážím si ho a jsem rád, že hraje za nás. Bez nich obou si nedovedu teď mšenský fotbal představit.“

Hráči Mšena nepřestanou hrát fotbal ani přes zimu. Jak trenér potvrdil, chodí hrát každý pátek podvečer na umělku, abychom, jak zdůraznil, z toho nevypadli. „Celou zimu chodíme hrát ven, bez přestávky, hned v pátek začneme. Soutěž začínáme 3. dubna, před tím si určitě zahrajeme nějaké přáteláky, asi s těmi okolními týmy, jako jsou Smržovka, Lučany atd. Lidí máme dost, nepřestáváme trénovat, mají chuť hrát a to je dobře.“

Trenér Ryšavý je s podzimní sezónou spokojený, i přes počáteční zranění několika hráčů, kvůli kterým se mu nedařilo dát stejnou sestavu ve dvou zápasech. „Kluci navzájem zaskakovali, kde bylo potřeba a za to jim chci poděkovat. Kdo zrovna nenastoupil v áčku, hrál za céčko a naopak. Nikdo nebyl naštvaný, že by nehrál vůbec. Partu máme tady teď výbornou, hodně se utužila. „Starý chlapi“ nemají problém nastoupit vedle mladých. Z toho mám velkou radost a mám respekt před těmi staršími, že vůbec hráli a tím nám pomohli. Hráči jsou Mšeňáci, i proto to tady funguje, jako kdysi. Zase po zápase společně posedíme….Doufám, že se do jara uzdraví všichni marodi a že budeme třeba ještě někde jinde, než teď.“



Sokol Horní Branná – Spartak Smržovka 1:7 (0:3)

Branky: 55. Strmeň – 29., 41. Frydrych, 44. Kedroň, 75. Nič, 78. Brož, 86. Nič, 90. Burdych



Úkol vyhrát v posledním zápase splnila na sto procent Smržovka. Potvrdil to za Smržovku mluvčí týmu Jiří Macek. Od první minuty jsme byli na hřišti lepší. Branná je zaslouženě poslední, není fotbalová. Na začátku sezóny jsme je porazili pět nula, což jsme teď potvrdili. Když jsme vedli 3:0, bylo z naší strany utkání rozhodnuté, věděli jsme, že odjedeme se třemi body. Druhý poločas začal naší klasickou desetiminutovkou, domácí dali gól na 3:1. Pak nádherně kopli přímý kop na naši bránu, ale náš gólman byl pohotový a vychytal to. Kdyby šli na 3:2, tak jsme se ještě mohli bát o výsledek. Zachránil nás náš gólman. Pak už se soupeř k ničemu nedostal a my jsme dali pátý, šestý, sedmý…Od 70. minuty už ale bylo rozhodnuto. Branná se sesypala, minulý týden dostala osmičku a my jsme ji dorazili. Je asi jediný adept na sestup.“

Rozlučku a hodnocení hrajícího trenéra Tondy Brože už mají Smržovští za sebou. Jsou spokojení i přes mnoho zranění, které je na podzim provázelo a díky kterým nedal trenér dohromady jednu stejnou sestavu do několika zápasů. „Měnili jsme sestavu podle aktuální situace, kdo přišel, kdo byl marod atd. Ale podzim pro nás dopadl dobře, máme čtvrté místo a na druhé ztrácíme šest bodů. To je nádherný výsledek, jsme s ním spokojení. Doufejme, že se zranění uzdraví na jaro a pojedeme dál. Chceme se umístit mezi prvními čtyřmi.“

Smržovka si dá teď zaslouženou pauzu a trénovat začne až druhý týden v lednu. Bude využívat hlavně halu a umělku. „A budeme doufat, že si na jaře ještě zahrajeme,“ přeje si Jiří Macek.



Jenišovice – Mírová pod Kozákovem 3:0 (0:0)

Branky: 52. Šíp, 65. Randák Marek, 69. Hurt Vojta

Přepeře B – Lučany 1:1 (1:1)

Branky: 42. Horák – 18. Řezníček



Jablonec n. Jizerou – Albrechtice/Jiřetín 3:1 (2:1)

Branky: 28. Šír, 29. Adámek, 88. Vrána – 15. Bělohlávek