Za domácí tým hrající trenér Evžen Dvořák:

"Budeme si muset zvyknout i na porážky. Máme aktuálně devět zraněných. Museli jsme si půjdčit jednu posilu z Pěnčína a ještě o dalších hráčích jednáme. Máme několik dlouhodobých zranění, natržené vazy, natažený stehenní sval, kolenní vazy… nějak to musíme vyřešit, dáme se za dva, tři týdny dohromady a zase se nás budou všichni bát! Proti Harrachovu jsme nezvládli koncovku. Kdybychom v poločase vyhrávali o gól, tak bychom to zvládli líp. Prohrávali jsme, pak jsme dostali další gól. A my jsme pořád šli za tím, s výsledkem něco udělat, místo abychom bránili. Harrachov byl v plné síle a nemá vůbec špatný mančaft. My nastřelili břevno, pak jsme si ale dali vlastní gól. Harrachov byl prostě lepší. Musíme se uzdravit! Tomáš Čížek za nás nastoupil, ale sám jeden střelec nic neudělá. Chyběli nám jeden dva hráči, kteří by vzali odpovědnost na sebe, takoví, jako jsou třeba Lukáš Brož nebo Pepa Just, bohužel oba nemocní. Zdraví ale neovlivníme. Ted jedeme na Pěnčína (4.9.), zatím nevypadá, že by se někdo z našich zraněných dal dohromady. Musím řešit nějaké hráče na hostování, kteří by nám byli ochotní pomoct. Pak na to zase vlítneme!"

Hubert Rieger, vedoucí týmu Harrachova:

"Vyhráli jsme zaslouženě, byli jsme herně lepší. Máme dvě nové posily, Patrika Šulce a Petra Mätzlera z Pěnčína. A ti byli na hřišti hodně znát. Dobře se doplňovali v záloze s Lukášem Pešatem. Vzadu pak máme ještě Lukáše Halamu, Milana Kučeru, oba taky výborní. Mohli jsme dát možná ještě dva góly. Takový zápas vyjde jednou za čas, hodně právě udělali naši noví dva kluci a ještě se nám vrátili "staronoví", kteří u nás hráli za žáky a pak se věnovali skokům na lyžích. Chodí s námi hrát, sbírají zkušenosti a vypadají velmi dobře. V Držkově nám to prostě sedlo, hrál se tam hezký fotbal. Takhle kdybychoml hráli celý podzim, tak není o čem mluvit."

Vedoucí týmu dodal, že v Harrachově je v plánu nové hřiště. "Už řešíme dotační projekt, finančně by nám vypomohlo i město. Když to dobře dopadne, mohli bychom příští rok na podzim hrát na novém hřišti. Na postup nepomýšlíme. Ten je spojený s dalšími podmínkami, které nesplňujeme. Chybí nám mládež. A abychom za to, že nemáme mládež, ještě platili, tak to nechceme. Kluky to teď baví, uvidíme jak to půjde dál."

O víkendu (4.9.) se Harrachovští utkají s týmem Mšena. Zápas začíná v 17 hodin, ale na hřišti v Rokytnici, které má Harrachov v této sezóně jako domovské.