Za Brod Zdeněk Mařík: „Měli jsme trochu problémy se sestavou, máme několik marodů a áčko hrálo zároveň s námi, nemohli jsme se spolehnout na doplnění. Před zápasem nás bylo asi deset, pak nám pomohli dva šestnáctiletí hráči a musím je pochválit, vedli si dobře. A chválím i celý tým, kluci bojovali. Možná nás Jenišovice trochu podcenily. Byli jsme efektivní, a to jsme měli od 60. minuty vyloučeného gólmana, hráli jsme v deseti. A i s tou omlazenou sestavou jsme to udrželi a vyhráli jsme bojovností. Soupeř má zkušené hráče, Vavřicha, Hurta a další, o to víc nás výhra těší.“

Mšeno B – Hodkovice B 2:0 (1:0)

Trenér domácích David Ryšavý: „Jsme spokojení. Dopoledne vyhrálo áčko nad Přepeřemi 11:0 a odpoledne nám udělalo radost béčko. Fotbalový víkend ve Mšeně jsme měli úspěšný. Kluci hráli, co měli. Tři body nás určitě těší.“

Roman Zitko za hosty: „Soupeř byl dobrý, využil šance, my ne. Gólovou šanci jsme měli hned na začátku a na konci taky, ale nedokázali jsme ji proměnit. Nedáme, dostaneme. Teď nás čeká Zásada. Máme na každý zápas jinou sestavu, chybí nám stálý kádr, takže to určitě bude těžké utkání. Ale posledně jsme se Zásadou uhráli remízu. Každý zápas je jiný. Budeme se snažit zahrát co nejlíp, musíme hlavně ustálit kádr. Ještě máme tři zápasy do konce.“

Zásada – Josef. Důl 5:0 (2:0)

Kapitán domácích Petr Fišer: „Utkání se rozhodlo hned na začátku, kdy jsme vedli 1:0. Soupeř chtěl hrát fotbal, pak ale udělal zákrok, za který jejich hráč dostal červenou a dohrávali v deseti. Jejich výkon byl takový chodící, nefotbalový. Přidali jsme tři góly ve druhém poločase a výsledek už byl jasný. Teď máme zápas venku s Hodkovicemi. Čekají nás ještě dva. Chceme vybojovat další body, náš plán postoupit do I. B třídy stále platí. Zimu snad budeme mít v klidu. Už jsme jednou o postup bojovali a pak jsme skončili druzí. Tak uvidíme, jak to dopadne.“

Vedoucí hostů Zdeněk Miksa: „Rozhodčí nás ve třetí minutě zaříznul. Nejhorší na hřišti byl tentokrát sudí. Ve třetí minutě byl jasný faul na našeho hráče. Rozhodčí se otočil a ukázal, že se bude kopat proti nám. Soupeřův hráč přišel, kopnul do míče, dostal to jejich útočník, ten šel na našeho gólmana a dal gól. Do rozhodčího se všichni pustili, ale on svůj výrok nezměnil a gól uznal. Pak už byli naši napružení, už nebojovali. Naopak, od 35. jsme dohrávali v deseti za červenou kartu jednoho z našich. I soupeř uznal, že rozhodčí nepískal dobře. Situaci ve 3. minutě mohl vrátit. Poškodil nás. Pak ještě přišla jasná penalta na našeho hráče. A pak vám pán s píšťalkou po zápase řekne: „No, mohl jsem ji písknout.“ K čemu vám to je „pak“ platný, že? Zásada by asi i tak vyhrála. Ale naši chlapi už od té třetí minuty byli naštvaní a od toho se odvíjel další fotbal. Nemusel přijít ani ten faul, poločas mohl být 0:0. Jinak se hrál celkem čistý fotbal. Nejhorší na zápase byl tentokrát rozhodčí. Nám už on několikrát pískal a bylo to v pohodě. O poločase se nechal slyšet, že si asi spletl dresy….tak to je vůbec k naštvání.“

Lučany B – Kokonín 2:5 (1:3)

Za domácí Oldřich Churý: „Kokonín byl lepší, zaslouženě vyhrál, ale výše porážky našemu výkonu neodpovídá. Měli jsme prohrát s menším rozdílem, tak 2:3.“

Malá Skála - Smržovka 1:3 (0:2)

"Sešla se nám velmi početná a dobrá sestava. V zápase jsme byli lepší, přispěla k tomu i chyba Malé Skály, kdy jsme hned v úvodu utkání vedli. Šancí jsme měli hodně, i přesto padly jen tři góly," řekla k zápasu vedoucí týmu Smržovky Veronika Veseloušová.

"Smržovka byla rychlejší, důraznější, měla běhavé kluky. Byli lepší. Vyhráli zaslouženě. My jsme je k ničemu moc nepustili. Ale, když jsme udělali chyby, tak je soupeř využil. A když udělala chyby Smržovka, tak my jsme z nic nic nevytěžili, bud jsme trefili gólmana nebo jsme to dali vedle. Asi měli nějaké posily z áčka. Moc to nechápu, měl by si každý hrát jen svoji soutěž. Pak to kluky prohrávajícího týmu dlouho nebaví. Příště nás čeká Držkov, ten mívá taky posily z áčka, má pár lidí, kteří jim dělají hru. Musíme taky ještě odehrát odložený zápas s Hodkovicemi. A nejlépe, kdyby vydrželo počasí a hráli jsme to u nás na hřišti, místo abychom Hodkovice tahali někam na umělku. Tak uvidíme, jak do bude," řekl za domácí Petr Volek.

Plavy B – Nová Ves 9:0 (1:0)

„Dneska to pro nás je hezká neděle. Zdravé jádro ještě sedí v kabině a raduje se z vítězství. Máme tabuli jen do devíti gólů, nemohli jsme jich dát deset,“ uvedl s úsměvem po zápase kapitán Plavů Jan Kouřil. Soupeř přijel bez gólmana, což byl první základ našeho úspěchu, co jsme tam kopli, to tam padlo. Drželi se asi do čtyřicáté minuty, vůbec nevypadali na to, že jsou poslední v tabulce. Hráli dobře. Mají vpředu šikovného a rychlého hráče, ten nám dělal problémy. V prvním poločase jsme dali gól, do druhého jsme trochu prostřídali a dali jsme další. Ves odpadla herně i fyzicky, pro nás pak bylo jednoduché si zastřílet. My jsme taky vyměnili gólmana, dali jsme do brány hráče z pole, ale ten toho pochytal víc než jejich. Byli jsme lepší po celý zápas. Tři góly za nás dal David Balatka, který nastoupil po nemoci a hru hodně oživil. Teď máme doma Kovo. Ale potom hrajeme v sobotu i v neděli, to jedeme v sobotu v Jenišovicích a v neděle jedeme do Brodu, tam nás čeká odložený zápas.“

Trenér Miroslav Kohout za Novou Ves: „První poločas jsme hráli dobře. Pak se nám dva hráči zranili. Nastoupili jsme bez gólmana, musel chytat hráč z pole a to bylo znát. Plavy mají dobrý mančaft, odpovídá tomu i jejich postavení v tabulce. My jsme pak odešli fyzicky a když jsme prohrávali 5:0, tak už to některé hráče přestalo bavit. Byli jsme rádi, že jsme neinkasovali desítku. Domácí fanoušci ji vyžadovali. Já jsem řekl klukům, že na tento zápas zapomeneme a budeme se připravovat na další. Máme doma Kokonín, tak snad se nám poštěstí.“