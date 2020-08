Domácí začali utkání několika slibnými šancemi, které však neproměnili. Potom zahrozili také hosté z Bozkova, ale i oni neúspěšně. V 15. minutě se však prosadil Kvintus, na kterého o minutu později po chybě hostujícího celku navázal Brož. Netrvalo dlouho a bylo to o 3 branky, když se trefil Petrtýl.

TJ Sokol Držkov - TJ Sokol Bozkov 10:1 (7:0)

Po třetí brance se Bozkovští trochu zlepšili, ale ani tak se jim nedařilo dostat přes obranu Držkova. A pokud ano, tak zakročil gólman Zelenka. Když se ve 29. minutě trefil Just, tak poté už působil Bozkov odevzdaným dojmem. Ve 31. minutě se prosadil opět Brož a vydařené utkání ze strany domcích pokračovalo. Do konce poločasu se ještě trefili Just s Brožem, který tak zkompletoval svůj hattrick.

Druhá půle byla již o něco vyrovnanější, ale i přesto byl Držkov lepším týmem. V 66. minutě zvyšoval Vrabec již na 8:0. V 69. minutě fauloval ve vápně Vaníček a Zelenkovi nedal z pokutového kopu šanci Grebeníček. Bozkovu tak zajistil alespoň jednu vstřelenou branku. O dvě minuty později dokončil svůj hattrick také Just a na konečných 10:1 završil z pokutového kopu Vaníček. Domácí si tak napravili reputaci po nepovedeném předkole poháru LKFS a vstoupili do soutěžního ročníku více než zdařile.



Branky: 3x Just, 3x Brož, Kvintus, Petrtýl, Vrabec, Vaníček - Grebeníček