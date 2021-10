TJ Sokol Držkov, účastník I.B třídy a vedoucí celek tabulky po dosud odehraných jedenácti kolech z podzimních patnácti. Z těchto 11 zápasů vytěžil už 31 bodů. To znamená, že s výjimkou jednoho remízového utkání všechny ostatní zápasy vyhrál!

Držkov včele I.B třídy | Foto: Josef Březina

Držkov - Přepeře B 18:0 (8:0)

Hosté z Přepeř nastoupili k utkání pouze v deseti hráčích, čehož již ve čtvrté minutě využil Just a dostal Držkov do vedení. Hosté se sice snažili, ale převaha jednoho hráče v poli byla znatelná. Držkov převahu využil a do konce poločasu se trefil ještě sedmkrát. Po změně stran pokračovali domácí i nadále ve svém snažení a během druhé půle dali ještě o dvě branky víc, než v půlce první. Domácí celek tak deklasoval soupeře 18:0 a upevnil si první místo v soutěži.