Kapitán domácích Petr Fišer: „ Byl to fair play fotbal, přišlo hodně diváků. Měli jsme o něco víc šancí, v poločase jsme vedli. A když jsme dali třetí gól, tak bylo o utkání rozhodnuto. Zápas se dohrával v přátelském duchu, soupeř pořád bojoval, v 90. minutě dal na 3:1, ale pak už se nic nezměnilo. I když za nás nastoupil Martin Kotyza, který hrál v Držkově nebo Jirka Vágner, tak všechno proběhlo v pohodě, bez problémů. Chtěli jsme vyhrát, bylo to tradiční derby a jsme rádi, že jsme v něm uspěli a hlavně, že se nikdo nezranil. Chceme postoupit, kádr teď máme široký, ale půjdeme zápas od zápasu. Teď nás čekají v neděli Plavy.“

Trenér hostů Evžen Dvořák: „Měli jsme čtyři kluky z áčka. Zásada má dobrý tým a jestli se jí to podaří, tak bude v B třídě hrát důstojnou roli a neztratí se mezi ostatními mužstvy. Měli v sestavě spoustu kvalitních hráčů. My jsme měli slabší útok, ale zase chceme, aby si zahrál každý. Zásada byla fotbalovější. V jednu chvíli rozhodčí Řezníček špatně vyhodnotil situaci a z našeho pohledu jsme první gól dostali z dvoumetrového offsidu. Možná by se pak zápas vyvíjel jinak. Měli jsme také tři, čtyři gólové šance, kdybychom je proměnili, tak to taky mohlo skončit jinak.“

Nová Ves – M. Skála 2:5 (1:3)

Petr Volek za hosty: „Z naší strany byla první půle velice dobrá. Byli jsme jednoznačně lepší, výsledek v poločase tomu odpovídá. Ve druhé půli my jsme prostřídali, domácí se trochu chytli a dvacet minut nás tlačili. Ale dostali jsme se z toho. Pak dali gól z penalty na 3:1, tak jsme měli trochu strach o výsledek. Ale udrželi jsme ho a v závěru jsme už zase drželi otěže v rukou my. O víkendu nás čekají doma Jenišovice. Pro nás je to vždycky zajímavé derby „natvrdo“.

Trenér domácích Kohout: „Pro náš špatný výsledek. Malá Skála byla lepší, pětkrát vystřelila na bránu a dala pět gólů. My jsme netrefili ani prázdnou bránu. Šancí jsme měli několik. Nedařilo se nám. Hra byla vyrovnaná, ale hosté měli větší štěstí, dávali hezké góly, v některých okamžikách byli lepší. O víkendu jedeme do Hodkovic. Je to znát, že už se nejedná o třetí třídu. V okresním přeboru jsou už fotbalisté lepší. Alespoň se hraje fotbal.“

Lučany B - Smržovka B 3:2 (1:0)

Za hosty Jiří Macek: "Kluci měli na to, aby to byla alespoň remíza, ale nevyšlo to. Navíc jsme vyfasovali tři červené karty."

Za domácí Oldřich Churý: "Lučany byly lepší, i když neměly zase až tak výraznou převahu. Celkem vyrovnané utkání, ale za delší konec jsme tentokrát tahali my. Soupeř vyfasoval tři červené, všechny za fauly. Hrál dost důrazně a tvrdě. Závěr dohrávali v osmi lidech. Pak už jsme se ani my netlačili dopředu. Loni oba mančafty hrály třetí třídu a tomu taky zápas odpovídal. Naše vítězství bylo zasloužené."

Mšeno B - Plavy B 6:0 (2:0)

Za hosty Jan Kouřil: "Měli jsme málo hráčů. I když výsledek mluví jednoznačně, tak jsme v prvním poločase měli několik šancí, ze kterých jsme ale gól nedali. Mohlo to být třeba 6:5. Soupeřův gólman chytal výborně. Ve druhém poločase jsme už pak odpadli. Těm, co nechodí pravidelně, chyběla fyzička, už nemohli. Příští zápas nás čeká se Zásadou. Ta má ambice postoupit, takže to určitě lehké utkání nebude."



Domácí trenér David Ryšavý: „Použil jsem kluky, kteří ráno s áčkem hráli třeba jen poločas. Tito rychlí kluci nám pomohli. Jsem spokojený, za víkend jsme ve Mšeně, A i B tým, vybojovali šest bodů. Tak doufejme, že nám to takhle půjde dál. Máme dvě nové posily z Lučan a věřím, že se tým sehraje a povede si dobře.“



Josefův Důl - Hodkovice B 0:2 (0:1)

Za domácí Zdeněk Miksa: "Utkání bylo vyrovnané, hosté si výhru zasloužili. My jsme měli problémy se sestavou, bylo nás akorát jedenáct. Pohodový zápas, několik šancí jsme měli, ale také jsme mohli ještě několik gólů inkasovat. Příště jedeme do Železného Brodu."



Za hosty Roman Zitko: "Bylo nás akorát, měli jsme dva na střídání. Kluci byli bojovní, měli jsme ještě šance, mohli jsme přidat další góly. Jeden nám neuznali kvůli offsidu. Konečně se nám to povedlo. Máme problémy s hráči kvůli zraněním. Snažíme se zapojit kluky z dorostu, aby se připravili na to, že budou za chvíli taky bojovat s béčkem. Další zápas hrajeme doma, přijede k nám Nová Ves.“

Sokol Kokonín - FK Železný Brod B 0:8 (0:5)

Za domácí František Maixner: "Soupeř byl jednoznačně lepší, všude nás přeběhal. Šancí měli opravdu hodně. A pokud my jsme nějakou měli, tak jsme prostě neměli štěstí. Hrozný výsledek potvrzuje, že byli lepší. Radši zapomenout."

Za hosty trenér Mařík: "Od začátku bylo znát, že máme mladé, běhavé kluky, měli jsme šance a proměňovali jsme je. Gólů mohlo být i víc. Ve druhém poločase dostali šanci dorostenci, tak hra trochu opadla, ale spolu s dalšími mladými kluky přidali další tři góly. Je potřeba, aby si patnáctiletí, šestnáctiletí kluci vyzkoušeli chlapský fotbal, aby si trochu otloukli, nezklamali, hráli dobře. Soupeř měl taky svoje šance, ale nevyužil je. Teď hrajeme doma s Josefovým Dolem. Naši jsou teď na vítězné vlně, a to se hned hraje líp. Je to příjemné a kluky to v téhle chvíli baví. Doufám, že jim to vydrží celý podzim."

SK Jenišovice - Kovo 6:1 (2:1)

Za domácí Leoš Bernat: "Vyhráli jsme zaslouženě. Naši dva rychlí kluci jim dělali problémy a vstřelli i góly po chybách soupeře. Na okresní přebor máme žáků dostat a budeme doufat, že se dostáváme do formy a budeme takhle pokračovat. Teď jedeme na Malou Skálu a bude to derby."