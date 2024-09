Pro tým je Jidra Ducháček velkou oporou. V uplynulé sezóně mohl klub postoupit do I. B třídy východ. Rozhodl se ale zůstat v okresním přeboru. Svůj podíl na výborných výsledcích měl také kvalitní gólman.

Kdy jste s fotbalem začal?

Začal jsem ve čtyřech letech za FK Jablonec a od čtyř let vlastně hraju stále. Teď mi bude padesát, takže už je to nějakou dobu.

V jakých klubech jste působil?

Do svých osmnácti let jsem byl v Jablonci, pak jsem přestoupil do Zásady, kde jsem strávil asi 7 let. Pak jsem přešel do Janova. Tam ale fotbal skončil, protože jsme tenkrát neměli travnaté hřiště, abychom mohli postoupit do béčka. V Janově pak fotbal úplně skončil. A já jsem zakotvil v Josefově dole.

Na co nebo na koho z vašich fotbalových let rád vzpomínáte?

Rád vzpomínám na Jablonec, tam byli parádní trenéři. Ale vlastně všude, kde jsem hrál, byla parádní parta i trenéři, všude to bylo pěkné, samozřejmě i tady v Josefově Dole.



A vy jste stále byl na postu brankáře?

Hrál jsem taky v útoku, i to bylo dobré. Přemlouvali mě, abych jen hrál a ne chytal. Jsem takový všestranný fotbalista.

Je nějaký zápas, na který rád vzpomenete, ať už z dob minulých nebo už v týmu Josefova Dolu?

Asi tady v Josefově Dole rád vzpomínám na vyhrané zápasy, díky kterým jsme mohli po dlouhé době postoupit. Zase jsme zavzpomínali na postupové ambice, takže to bylo krásné. A rád vzpomínám taky na zápasy v Zásadě, když jsme bojovali o divizi, to bylo také hezké.

Nemrzelo vás, že jste letos nepostoupili?

Měli jsme na to ambice, celá sezóna byla dobrá, ale přesto jsme se domluvili, že nám chybí ještě nějací hráči, abychom to dovršili do úplného konce. Takže jsme se domluvili, že zkusíme ještě tento rok okres. A když to zvládneme, tak postoupíme.



Kolik jste inkasoval v uplynulé sezóně gólů?

V soutěži nejméně. Nevím přesně, kolik to bylo, asi 32 gólů. I když to je stále dost.

A za vaši kariéru?

Moc jich nebylo.



Na co musí dát gólman pozor, aby inkasoval co nejméně?

Je to otázka taktiky.



Podle čeho se rozhodujete, když na vás soupeř kope penaltu?

Dívám se, kam se podívá hráč a jakou má kopací techniku. To si okouknu. No a pak jenom risknu stranu nebo počkám. Jde o risk. Penalta se dá chytit dobře, ale i špatně kopnout.



V prvním kole jste nastoupili proti Nové Vsi, té se v minulé sezóně moc nedařilo. Tipoval jste výhru?

Tipoval jsem, že vyhrajeme 4:2. Ale remizovali jsme, byli jsme na tom špatně, chybělo nám ze základu asi sedm hráčů. Ale takový problém řeší i jiné kluby, protože hráči jsou ještě dovolené.



Jaké góly, jako brankář, nemáte rád?

Nemám rád žádný gól, který inkasuji, ale asi nejhorší jsou tečované střely.