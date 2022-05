Trenér Rychnova Ondřej Králíček: „Pro domácí asi nejhezčí jarní utkání, ve kterém jsme více drželi míč a měli i víc ze hry. Objevovaly se hezké kombinace, bohužel, málo jsme se dostávali do zakončení, které nás trápí celou sezónu. Neproměněná penalta a chyby při bránění nás dnes stály body. Rozhodující gól padl až v konci utkání. Hráčům bych rád poděkoval za bojovnost a fanouškům, za to, že nás stále podporují a fandí nám.

FC Pěnčín (JN) – TJ Sokol Pěnčín 5:2 (0:2)

Trenér domácích Miroslav Procházka: „Už bylo jisté, že můžeme hrát v klidu a bez zábran. Měli jsme celkem silnou sestavu, ale i tak nám hráčů několik hráčů chybělo. Bylo to jako podle starých not. V první půli jsme měli hodně devadesáti procentních šancí a žádný gól z nich nepadl. Soupeř měl dvě šance a dvakrát je využil. Měli jsme asi dvanáct rohů, centry ze strany a nic z nich nepadlo. Jejich gólman byl fantastický. O poločase jsme si něco řekli, Kysela se ze stopera přesunul dopředu, vzadu jsme hráli na tři a tím se to zkvalitnilo. Brzy jsme dali kontaktní gól a pak už jsem věřil, že se to povede. Soupeř byl unavený a jen bránil. Ve druhé půli jsme je zmáčkli, přehráli jsme je a nikam už nepustili. Kysela se posunul a bylo to znát. Je to bývalý ligový hráč, hraje hlavou. A ostatní se svezou s ním. Kdybychom proměnili naše šance, mohl být výsledek i dvojciferný. Druhý poločas byl v naší jarní sezóně ten nejkvalitnější. Teď už vedení klubu plánuje další sezónu.

Hrající manažer týmu Adam Pelta: „Náš Pěnčín vstoupil do utkání s novou stoperskou dvojicí Kysela - Vrabec a překvapením na hrotu byl Heinrich. Domácí vstoupili do utkání aktivně, ale hosté hrali kompaktně v bloku a dařilo se jim vyhrávat osobní souboje. Nejvíce nebezpečným hráčem byl Štemberk. My ale dostaneme gól za všeho. Pěnčín (soupeř) byl dvakrát za půlkou a dal dva góly. Kdybychom nedali Kyselu do útoku, tak bychom se trápili. Kdybychom využili naše šance, mohli jsme dát gólů i deset.“

FK Košťálov/Libštát – FK Rynoltice 3:1 (1:1)

Trenér A týmu Košťálova Ivo Jiříček: „Domácí trochu podcenili začátek zápasu, inkasovali hned ve 4. minutě, což ovlivnilo začátek. Dvacet minut hráli rozháraně, ve 25. se podařilo Houžvičkou vyrovnat. Pak jsme zahodili dvě šance. Ve druhém poločase jsme měli územní převahu, hosty jsme převyšovali po fyzické stránce, což se projevilo na skóre. Holovič v 55. zajistil pro domácí vedení a výhru potvrdil v 79. Piry. Hosté dohrávali v deseti, pak už bylo o zápase rozhodnuto. Naše výhra byla záležitostí celého kolektivu. Chtěl bych ale pochválit brankáře Tomáše Tulacha, který zaskočil za naše dva nemocné brankáře. A jako hráč z pole podal výborný výkon. Za stavu 2:1 chytil vyloženou brankovou příležitost, kdyby ji nechytil, mohl se zápas vyvíjet taky úplně jinak. Teď máme dvojzápas venku, hrajeme v Doubí na umělce, ta nám moc nesedí. Pak jedeme do Semil. Doma máme Rychnov a končíme s Chrastavou.

Tatran Bílý Kostel – SK Jivan Bělá 4:2 (1:0)

Vedoucí týmu Bělé Poličanský: „ První půle byla celkem vyrovnaná, měli jsme asi tři šance, ale neproměnili jsme je. Přijeli jsme do Kostela opět nekompletní a na výkonu to bylo znát. Myslím si, že ani menší hřiště nám nesedělo, spíš se hrál kontaktní než technický fotbal, naši kluci na to nejsou zvyklí. Byl to spíš boj o střed hřiště. První půli rozhodla pro domácí jejich jedna šance. My jsme, bohužel, nedali nic. V druhém poločase domácí přidali během deseti minut dva pěkné góly a bylo rozhodnuto. Stav byl už 3:0. Podařilo se nám ale snížit na 3:2. A pak jsme všechno vrhli do útoku. Vzadu zůstal jen stoper a gólman. A domácí v poslední minutě dali na 4:2. Bylo ale hezké, že jsme se nevzdali a bojovali až do konce. A k vyrovnání nechybělo mnoho. Bohužel v závěru domácí rozhodli o tom, že body zůstaly jim. Jediné, co může naše kluky potěšit, je to, že přijelo fandit možná až 30 fanoušků a to šokovalo i domácí diváky.“