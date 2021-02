Zákaz sportování je diskutovanou otázkou mezi sportovní veřejností. Dopad této situace pocítili i ve fotbalovém klubu Železný Brod.

fotbal děti | Foto: ilustrační

„Podle mého názoru by měl venkovní sport v nějakém režimu fungovat. To, že se nesportuje samozřejmě přinese úbytek dětí. Na jaře 2020 to bylo u nás 10-15%,“ řekl k situaci ve fotbale sekretář klubu Jaroslav Kletečka. Ten začal trénovat a pořádat fotbalové turnaje pro mládež v roce 1998. K tomu v posledních sedmi letech ještě také trénoval brodské áčko. Díky dlouhodobé práci s mládeží má mnoho zkušeností. K neobvyklému embargu a jeho dopadu na sport se vyjádřil velmi konkrétně.