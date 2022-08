Zásada se netají, že bude bojovat o postup do vyšší soutěže. A potvrdila to hned v prvním kole, když vysoko vyhrála nad béčkem Smržovky. A to navíc zásadští fotbalisté v předchozích dnech připravovali a v sobotu organizovali velkou, už tradiční akci, hudební festival ZasTenRock, která končila až dlouho po půlnoci. Takže noc prožili pracovně. Ale zřejmě je nářez kapel a síla decibelů natolik aktivovaly, že pro ně zápas na hřišti soupeře byl téměř procházkou růžovým sadem. Alespoň podle výsledku.

Jak se bude vyvíjet tabulka ovlivní i to, kolik budou mít mančafty k dispozici hráčů v poli a na lavičce a jak budou „béčka“ občas doplňovat hráči z A týmů. Hned úvodní kolo přineslo hodně gólů. V sedmi zápasech diváci viděli třicet gólů! A právě proto chodí na fotbal fanoušci. Tentokrát je některé týmy uspokojily a navíc hned v prvním utkání po dlouhé pauze. Dvě utkání skončila remízou 1:1 a dvě výsledkem 1:6, takže na domácí půdě to místním nevyšlo a soupeř naopak přijel, odehrál a zvítězil.

Jaké byly ohlasy z týmů?

Za vítěznou Malou Skálu Petr Volek: „Prvních dvacet minut jsme měli víc ze hry, pak se to srovnalo. Dali jsme gól po pěkné akci po pravé straně a Heřman to tam uklidil. Pak se dostali domácí trochu na koně. V druhé půli už to byl vzájemný boj. Oni nás hodě tlačili a my jsme chodili do brejků, šance byly na obou stranách. Chtěl bych pochválit mladého, hlavního rozhodčího, kterého jsem ještě pískat neviděl (pozn.red. pískal Daniel Urban). Pískal si svoje a pískal rovinu, byl velice šikovný a pískal dobře. Byli jsme naprosto spokojení. Jen nám nevyhovoval ten sobotní, dopolední termín. Ale sešli jsme se, čtyři lidi ze základu nám sice chyběli, ale vyšlo nám to. Příští týden jedeme k soupeři na Novou Ves.“

Hrající kapitán Plavů B Jan Kouřil byl s výsledkem spokojený. „Jenišovice vzdorovaly, ale, když jsme prostřídali, tak odpadly. Nám se dařilo. První poločas jsme hráli jen s klukama z béčka a šlo to. Soupeř přijel se slepenou sestavou různého věku, když jsme do druhého poločasu nasadili naše mladé hráče, tak nám soupeř nestačil. Nevěděli jsme, co od nich čekat, když hráli I. B třídu. Pro nás dobrý vstup do soutěže. Musím říct, že oba gólmani chytali dobře, jejich nám vychytal hodně šancí, výsledek mohl být i s větším rozdílem. Teď jedeme do Mšena. Ale hrajeme zároveň s áčkem, tak uvidíme, jak se dáme dohromady. Dneska jsme hráli zodpovědně.“

Výkon Zásady chválil kapitán Petr Fišer: „Chtěli jsme jít za výhrou. Máme hodně nových hráčů a ambice vykopat postup do I. B třídy. V prvním poločase jsme dali šest gólů, tlakem na soupeře jsme zápas už rozhodli. Na lavičce byl, oproti loňské sezóně, dostatek hráčů, tak jsme do druhého poločasu prostřídali pět hráčů. Utkání se dohrálo v pohodě, nechtěli jsme mít nějaká zranění. Hra se vyrovnala tím, že se prostřídalo. Nebyl velký tlak ani z naší ani ze soupeřovy strany. Teď se budeme připravovat na derby s Držkovem, které hrajeme ve změněném termínu, v neděli 28. srpna v 17 hodin v Zásadě. To bude zajímavé derby hlavně pro našeho Martina kotyzu, který hrál v Držkově a teď hraje u nás. Pro něj to bude asi hodně významné utkání. Ale teď už je Zásaďák.“

Pět gólů soupeři nastřílelo také béčko Železného Brodu,trenér Zdeněk Mařík k zápasu řekl: „V prvním poločase bylo vidět, že to byl první zápas, někteří kluci hráli po dlouhé době, bez tréninku. Druhý poločas už byl z naší strany lepší, soupeře jsme fyzicky přeběhali, byli jsme na tom líp. Pomohli nám i dva kluci z áčka, byli jsme kvalitnější a fotbalovější tým. V první půli jsme ale neproměnili asi tři šance, jejich gólman je vychytal. V druhé jsme byli lepší, hrálo se na jednu bránu. Vstup do soutěže se nám oproti minulé sezóně tentokrát povedl.“

Kokonín si také připsal tři body za vysokou výhru v Hodkovicích, což potvrdil za hosty František Maixner. „Dostali jsme se do vysokého vedení, ve dvacáté minutě už to bylo 3:0, což hodně ovlivnilo další vývoj zápasu. Domácí pak snížili, ale už jsme si výsledek i v druhé půli pohlídali. Takové vítězství v Hodkovicích, které skončily v horních místech tabulky, jsme nečekali. Dobře jsme se poskládali, všechno se sešlo. Soupeř asi taky nehrál v nejlepší sestavě. Pro nás je to příjemný a úspěšný vstup do soutěže, ale rozhodnout další zápasy. Příště hrajeme s béčkem Železného Brodu, teď taky vyhráli, tak se ukáže.“

Lučany s Brodem prohrály? Proč, to okomentoval předseda FK Oldřich Churý: „První poločas byl vyrovnaný, měli jsme i šance, ale nedali jsme, postupem času našim docházely síly a v závěru zápasu to bylo ještě 1:0, ale za posledních deset minut jsme inkasovali čtyři branky.“