Tým FK KOVO vznikl před třemi lety. „Chtěli jsme hrát, tak jsme si založili mužstvo. A řešili jsme hlavní problém, kde budeme hrát. Všude v okolí Jablonce bylo plno. Ale měli jsme velké štěstí,“ popsal začátky dnes úspěšného týmu okresního přeboru II. třídy, který je aktuálně na třetím místě tabulky, jeho předseda a kapitán mužstva Lukáš Šilhán.

NA POČET HRÁČŮ SI NESTĚŽUJÍ

Nadšení fotbalisté se totiž dozvěděli, že v obci Rádlo fotbalový oddíl zanikl a hřiště zeje prázdnotou. „Oslovili jsme starostu a ten nám vyšel vstříc. Jsme nyní ve velmi hezkém sportovním areálu, pomáháme s údržbou i při trénování žáků nebo při akcích, které se zde pořádají. Všechno je na Rádle v pohodě,“ pochlubil se předseda fotbalového klubu.

Na nedostatek hráčů si nemůže stěžovat, na tréninku se scházejí jednou týdně. „Máme dvacet stabilních hráčů, střídáme se, aby si každý zahrál. Kádr ještě průběžně doplňujeme mladými. Nikoho tady nedržíme, kdo chce odejít, tak může. A za nikoho nechceme žádné peníze. Přijmeme mezi sebe každého, kdo chce za FK Kovo hrát,“ uvedl kapitán mužstva.

Ať je to liga nebo okresní soutěž, neobejde se každé mužstvo ale také bez realizačního týmu. A ten nechybí ani u FK KOVO. „Je nás asi pět, kteří se starají o všechno, co je třeba zařídit, počínaje lajnováním, přes přípravu na zápas, až k zápisům z utkání a samozřejmě i o sponzory. Každý má na starosti něco. Se sponzory nám pomáhá nejvíce majitel firmy KOVO Milan Halama. A právě všem sponzorům chceme poděkovat za podporu našeho fotbalového týmu,“ zdůraznil Lukáš Šilhán.

MUSÍ JIM PŘEDAT ZKUŠENOSTI

Ten s fotbalem začínal jako žák na Nové Vsi. A říká o sobě, že je nadšenec okresního přeboru. Jak se dlouholetý fotbalista dívá na současný fotbal? „Nelíbí se mi, jak do něj zasahuje technika, viz nedávný zápas Slavie, to byl, podle mne, hluboký zářez. A co říkám na rozhodčí? Na okresní úrovni se určitě snaží noví, mladí rozhodčí a to je dobře. Zkušenosti musí získávat od těch starších. A chybu může udělat jak hráč, tak sudí. Nestěžuju sI na ně.“