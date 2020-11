Jablonec n. N. - Když to nejde na hřišti, utkají se malí fotbalisté FK Jablonec v několika disciplínách alespoň on line.¶

hrají derby on line | Foto: Dagmar Březinová

Hřiště, spoluhráči a pořádný zápas, to všechno už chybí nejen dospělým fotbalistům, ale i těm menším. Proto pro ně trenéři vymýšlejí nejen on line tréninky, ale také on line derby. To první si zahraje kategorie U15 – U12. Každý ročník hraje derby se svým ročníkem.