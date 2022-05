Nábor mládeže do Fotbalové akademie FK Jablonec můžou zájemci navštívit už tento týden. Potvrdil to Marcel Belšan, šéftrenér přípravek FA Jablonec.

Kdy a kde se nábor pořádá?

Oficiální velký nábor do naší akademie pořádáme ve dvou termínech. Ve čtvrtek 19.5. od 17 hodin je nábor určený do dívčích kategorií a přesně o týden později 26.5. ve stejný čas proběhne nábor do chlapeckých kategorií. Kdo nestihne termín v květnu, nemusí smutnit, ještě jeden termín bude začátkem září nebo se k nám může přihlásit i celoročně.

Pro jaké věkové kategorie se nábor koná?

Do dívčích kategorií nabíráme ročníky narození 2010-2016 a do chlapeckých týmů ročníky narození 2013-2017.Pro děvčata organizujete nábor zvlášť, proč? Ano přesně tak, dívky jsou specifická kategorie odlišná od chlapců. Pro holčičky z přípravek se vytváří speciální program zaměřený hlavně na prožitek z pohybové činnosti na bázi různých příběhů a pohádek. Od nové sezony nám začínají fungovat tři mladé trenérky, které holčičky povedou.

Co budete při náboru po dětech požadovat?

Nejen při náborech, ale všeobecně potřebujeme zapálení pro danou činnost, ta vychází nejen z dětí, ale hlavně z řad rodičů a učitelek v mateřských školách. Proto se snažíme brát rodiče jako partnery, aby i oni zlepšovali výkony, radost a nadšení svých dětí k fotbalu. Nedávno proběhl inspirativní seminář pro rodiče dětí z přípravek a měl úspěch.

Co máte pro děti během náboru připravené, nějaké aktivity, soutěže, ukázky?

Aktivit bude mnoho, jak fotbalové tak mimo fotbalové, které však pomáhají dětem v jejich pohybovém rozvoji, který je pro fotbal nezbytně nutný. Několik aktivit už si děti mohly vyzkoušet během května, když jsme navštěvovali školky v Jablonci a ukazovali co v naší akademii děláme.

Jaké chlapce a dívky do FA vybíráte, preferujete?

Když nám přijde dítě ze sportovně laděné rodiny, je to pro nás mnohem příjemnější práce. Ale náš region není tak velký, abychom si mohli vybírat, proto se snažíme pracovat se všemi a všechny děti maximálně rozvíjet a posouvat, přeci jenom z nich za několik let mohou být trenéři a když zažijí příjemné chvíle na fotbale, bude se to šířit jako lavina a dětí bude přibývat.

Poznáte, kdo v sobě má trochu talentu a kdo ne?

Neřekl bych talentu, ale poznáme jak se dítě hýbe, běhá a další drobnosti, není to však spojené s fotbalem, ale především jeho pohybovou gramotností. Fotbal je naučíme hrát až časem a když je dítko pohybově zdatné, jde to jednodušeji a rychleji.

Hovoříte také s rodiči nebo preferujete zájem dětí?

Rodiče bereme jako partnery, jsme rádi, že nám kluka nebo dcerku přivedli právě na fotbal. Naší prioritou je, aby dítě vyrůstalo v dobrém prostředí, bylo stále nadšené a fotbal ho pohltil. Rodiče nám v tom mohou být maximálně nápomocní, ale jako děti, tak i rodiče chceme vzdělávat, ukazovat jim správnou cestu.

Když se stanou členy FA, kdy začnou trénovat?

Rodiče a děti hned nasměrujeme k danému ročníku a k trenérovi, který za něj zodpovídá a s tréninky mohou začít okamžitě. Nově se tvořící ročník 2017 bude začínat první týden v září. Tréninky přípravek probíhají v pondělí, středu a čtvrtek + víkendová utkání či turnaje.

Jak vypadají tréninky nových zájemců?

Snažíme se vytvořit pestrý program, aby v každém tréninku bylo něco nového. Například ročník 2015 tráví své tréninky běháním v lese, v jump aréně, bazénu, vyzkoušeli si činnost zvanou slack-line u jablonecké přehrady a samozřejmě jsme i na fotbalovém hřišti. V zimních měsících se hodně věnujeme gymnastice, obratnosti a v dalších letech nebudou chybět zimní sporty. Od nového roku chceme rozvoj dětí doplnit o trénink aerobiku.