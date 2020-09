Další fotbalové kolo má opět svého kanonýra, hráče, který na Jablonecku nastřílel o víkendu nejvíc gólů. Stal se jím hráč Jiskry Mšeno B, autor čtyř gólů v zápase okresního přeboru II. třídy Hodkovice B – Jiskra Mšeno B. Utkání skončilo doslova hokejovým výsledkem 3:11.

Jak se zápas vyvíjel a jak se vám hrálo a dávalo góly?

V Hodkovicích jsem ještě nehrál, takže jsem nevěděl, co od zápasu očekávat. Bylo to první utkání, ve kterém jsem hrál za chlapy v útoku. Většinou jsem zatím hrál na levé záloze. Teď mě trenér postavil do útoku. A hrálo se mi v něm dobře. Soupeř měl pomalejší obránce, než jsem byl já. Párkrát jsem jim utekl a dal gól. Já většinou přestřelím branku, ale tentokrát mi to vyšlo a trefil jsem.

Díky takovému výkonu v útoku vás už tam po takovém výkonu trenér nechá…

No, to by bylo dobré. Ale mě se levá záloha líbí a asi bych u toho raději zůstal.

Jaká byla dosud vaše fotbalová kariéra?

Poprvé jsem fotbal začal hrát v Maďarsku, v Budapešti. Bydlel jsem tam, když tam otec pracoval. Vedl nás ke sportu, hlavně k hokeji a fotbalu. Hokej mě ale moc nebral. Fotbal mi vyhovoval líp, protože rád běhám za míčem. Když jsem se s rodiči přestěhoval do Prahy, hrál jsem za Bráník. S ním jsme hodně vyhrávali, to mě bavilo. A z Bráníka jsem přešel do Liberce, nejprve do Slovanu, pak do Rapidu. Hrál jsem tam až do devatenácti.

A teď hraju za B tým Mšena a jsem v něm spokojený.

Pomýšlíte ještě na vyšší soutěže nebo změnu týmu?

Fotbal hraju rekreačně. Ale kdyby se někdo ozval s nabídkou, tak ji využiju. Sám o tom ale nepřemýšlím, jsem ve Mšeně spokojený.

Měnil byste fotbal za jiný sport?

Nevyměnil. U fotbalu chci zůstat, i když jsem jiné sporty zkoušel, třeba i lyžování.

Jak moc je pro výkon a tým důležitý dobrý kolektiv?

Určitě hodně. Pokud není dobrý kolektiv, nemá některý hráč třeba správné sebevědomí. A nevyzkouší v zápase to, co by běžně využil. A důležité je pak i společné posezení po zápase.

Pocházíte z Kadaně, žil jste v Budapešti a hrajete fotbal v Jablonci… Jak to?

Do Budapešti jsme šli kvůli otcovu zaměstnání. Teď bydlím v Jablonci s rodiči. Brzy budu víc v Ostravě.

Nedávno jste úspěšně složil maturitu. Jaké to bude mít vliv na další vaše plány?

V Jablonci jsem ukončil Střední průmyslovou školu a teď začnu studovat Vysokou školu báňskou, obor aplikovaná elektronika. Věřím, že fotbal mi studium nenaruší.

Budete na něj mít vůbec čas?

Určitě ano, sestavil jsem si takový rozvrh, aby mohl na víkendy jezdit domů a hrát zápasy.

Sledujete ligový fotbal?

Každý mi říká, že je to zvláštní, když ho nesleduju. Já radši hraju. Někdy se ale podívám, s kým hrajeme.