Pěnčínské slavnosti byly pro většinu návštěvníků hlavně klání domácí „staré gardy „ a staré gardy pražské Sparty. A že bylo na co koukat! Starší pánové, i když mnozí si představovali starou gardu ještě s dřívějším ročníkem narození, ukázali, že fotbal stále hrát umí.

Léta na nich znát nebyla

Parta kolem Davida Lafaty, Radima „Emila „ Holuba, Václava Budky a dalších v prvním poločase své soupeře lehce přehrávala. Prostě bylo vidět, že to pořád mají v nohách. I přes úmorné vedro se hrál překvapivě “pohyblivý „ fotbal. A protože padaly góly, ve druhé půlce dokonce i do sítě Sparty, měli diváci z předvedených výkonů opravdovou radost. Výsledek nakonec nebyl důležitý. Vyhrála Sparta, ale bavili se všichni… A kde by také jinde viděli dohromady 13 gólů! Prostě to bylo vydařené odpoledne, pozitivní ohlasy se nesly široko daleko.„Akce Sparta byla pro náš oddíl, řečeno dnes již klasickým sloganem, „kulový blesk,“ řekl prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad.Na přelomu května a června se obec, i přes možné riziko prodloužení covidových opatření, rozhodla uspořádat již jednou odložené Pěnčínské slavnosti. Ve chvíli, kdy fotbalový prezident dostal tuto informaci, věděl, že hlavní program se bude konat v areálu fotbalového hřiště.

Pak už byla volba jasná

„Hned mě napadlo, že by jsme tuto akci měli využít pro propagaci našeho oddílu. Vzhledem k tomu, že mám vcelku velmi dobré kontakty na správné lidi, tak jsem začal žhavit „dráty“ a chtěl jsem do Pěnčína dostat nějakou partu známých osobností. Nejprve jsem jednal se Sigi týmem, ale ten měl obsazené všechny termínyle . Ale to bylo vlastně dobře, protože pak už zbývala jen pražská „S“. Ve finále jsem dosáhl až té situace, že by mi přijela jak Sparta tak Slávie, napadala mě myšlenka i na „derby“. Ale, když jsem nemohli vybírat vstupné, tak by to pro nás bylo finančně nad možnosti. A jelikož Spartou prošlo vícero hráčů z Jablonce, tak volba byla jasná,“ vylíčil shánění soupeře Jaroslav Strnad. A pak už se všechno rozjelo. Zorganizovat takovou akci během tří týdnů, v takové kvalitě, jako to zvládli ve fotbalovém klubu, tak klobouk dolů před všemi, kteří se na tom podíleli. „Musím poděkovat Obecnímu úřadu včele se starostou I. Matějčkem a místostarostou M. Bernátem, paní Simoně Peltové, která nám zajistila super zázemí pro partnery akce. Nechtěl bych ale opomenout nikoho z klubu, dá se říct, že se všichni zapojili,“ dodal zástupce pěnčínského fotbalu.Spartu se mu podařilo zajistit prostřednictvím Jiřího Novotného. A ten mu ze sedmdesáti procent dokázal vyhovět i co se týkalo výběru hráčů.

Dát dohromady domácí, to byl oříšek

„Hráči, kteří přijeli, byli velmi ochotní k focení či podpisům a potěšilo mě, že se ze širokého okolí dostavilo plno fandů Sparty pro fotku nebo podpis. Pro mě bylo velmi těžké sestavit naše mužstvo, aby bylo kvalitativně úměrné této události. Myslím si ale, že se mi to podařilo. Ale samozřejmě jsem na takové dva tři zapomněl nebo jsem na ně nesehnal kontakt. Moc mě to mrzí a mám z toho trošku výčitky svědomí. Ale bylo málo času, někdo se na tuto akci připravuje celý rok a my tři týdny,“ litoval prezident FC Pěnčín Strnad.

Pražská esa vyhrála, ale o to nešlo

Utkání samotné skončilo výsledkem 7:6 pro Spartu. Ta vždy zabrala a pak povolila, což domácí kvitovali. „Musím pochválit i naše kluky, že v tom neskutečném vedru předvedli velmi dobrý výkon. Účelem byla exhibice fotbalu, propagace oddílu a obce, což se na sto procent podařilo. Laťka je pro následné Pěnčínské slavnosti nastavená hodně vysoko. A tak začnu přemýšlet, zda do toho jít znovu. A jestli ano, chci něco víc. A trochu jinak, ale zase by se to mělo týkat fotbalu, uvidíme,“ naznačil další plány představitel FC.

Jak si užívali hráči Pěnčína?

V dresu Pěnčína nastoupila řada osobností známých z fotbalového dění na okrese.

Josef Hnídek, předseda FK Velké Hamry: „Pěnčínu se to moc povedlo, překvapila mě návštěva, perfektně se prezentovali. Chtějí, aby tam chodili lidi a udělali pro to všechno. Na mne bylo hřiště veliké a velké vedro. Ale dal jsem gól. Ale to bylo jediné, co se mi povedlo. Už to musím nechat mladším. Byl jsem hlavně rád, že jsem se potkal s klukama, se kterými jsem tam hrál před dvaceti lety. Moc rád jsem je viděl.“

Rudolf Říha, asistent trenéra Velké Hamry A: „Zahrát si proti Spartě byl super zážitek. Fyzička nic moc, ale zážitek výborný. Sparťani byli o parník lepší. Poděkování patří panu Strnadovi, že jsem dostal možnost si zahrát. A potkal jsem tam spoustu známých. Nechyběly výborná atmosféra, prostě super akce.“

Adam Pelta, manažer a hráč FC Pěnčín: „Nehrál jsem, organizoval. Přišla spousta lidí, myslím, že se nám to povedlo. Za mne super, pozvaní partneři přišli také. Na těch našich hráčích, kteří fotbal dlouho hráli, to bylo vidět. Výborně hrál Lukáš Brož, ten zaslouží pochválit nebo Rudolf Říha. Dobře hráli hlavně ti, kteří se do dneška udržují. Ale daleko důležitější byla fajn atmosféra a to, že jsme si tam pak sedli a popovídali. Chtěli jsme naladit lidi a trochu je rozhýbat. Udělali jsme hodně úprav na hřišti. Doufám, že nás podpoří v další sezóně.“

Miroslav Procházka, trenér týmu Pěnčín A: Na akci nebyl, slyšel o ní ze všech stran. „Mluvil jsem s Pepíkem Jarolímem ze Sparty. Říkal, že to byla jedna z nejlepších akcí, kterou kdy navštívili, a to po všech stránkách. Druhý den hráli na podobné akci. A to se prý vůbec nedalo srovnat.“