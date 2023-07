„V areálu už probíhá celkem velká rekonstrukce. Ta vnější zahrnuje ploty, střídačky, sítě kolem brán. Ta vnitřní představuje rekonstrukci kabin, tři čtvrtě budovy bude nová. Směřujeme to k oslavám sta let, které připravujeme na 16. září. Do té doby musí být všechno hotové. Aby se všechno stihlo zdárně dodělat, nevyužíváme naše hřiště, ale domlouváme si proto přípravné zápasy na hřišti soupeřů. A stejně tak to bude i s mistrovskými zápasy. Doma budeme hrát až tak od čtvrtého kola. S rekonstrukcí nám hodně finančně pomohla obec. Získali jsme také dotaci z Libereckého kraje a Národní sportovní agentury. Jedná se o rekonstrukci skoro za dva a půl milionu. Hodně věcí si děláme sami. Na to, co neumíme, si najímáme firmy.“