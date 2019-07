Jiskra Mšeno zažila nejúspěšnější sezónu v historii. Můžete ji stručně rekapitulovat?

V létě jsme se s tátou dohodli, že nechceme opakovat předešlé jaro, které pro nás bylo výsledkově a herně zklamáním a postavíme nové mužstvo, tak abychom měli ty nejvyšší ambice. K týmu se vrátil trenér Vodička, přišlo 5 nových hráčů v čele s Nikolasem Daníčkem a Jiřím Štajnerem. Začátek sezony nám vyšel, poté jsme ale 4x za sebou prohráli a nevěděli jsme, co s tím. Ale zápasem v Čáslavi jsme to zlomili a krom smolného zápasu v Horkách, jsme najeli na vítěznou vlnu, kdy jsme každého soupeře přehrávali, tedy kromě Velkých Hamrů doma, kdy nám nezahráli rozdíloví hráči. V zimě se tým nijak výrazně neměnil a naším cílem bylo jednoznačně se pokusit soutěž vyhrát, s tím, že proto udělá všechno vedení, trenér i hráči. Teď si můžeme říct, že jsme to dokázali a naše ambice se splnily.

Na podzim tým získával svoji tvář, je to tak? Na jaře už tým šlapal jako dobře promazané soukolí, dá se to tak říct?

Myslím si, že jsme poměrně dlouho hledali ideální sestavu a taky si myslím, že nám ze začátku chybělo to zdravé fotbalové sebevědomí. Rozdíl ve výkonech některých hráčů na podzim a teď na jaře je znatelný. Věděli jsme, že máme kvalitu.

Kdy Vám naopak v roli hrajícího manažera bylo nejhůře?

Jednoznačně po 4 porážkách v řadě na podzim. To jsem nevěděl, co s tím budeme dělat, abychom to znovu nastartovali. Nakonec se nám to vítězstvím v Čáslavi povedlo a byli jsme schopní udělat sérii, která nás vynesla opět nahoru v tabulce.

Kde byly hlavní okamžiky, ve kterých se rodilo vítězství v soutěži?

Pro mě to jsou 4 okamžiky. První před začátkem soutěže dohoda s trenérem, že postavíme mužstvo s nejvyššími ambicemi. Druhý moment bylo již zmíněné vítězství v Čáslavi, třetím momentem bylo vítězství v Českém Brodě, kde jsme na extrémně horké půdě vydolovali 3 body a semkli jsme se a nakonec čtvrtým momentem byla výhra s Pardubicemi B, kdy jsme si vytvořili bodový rozdíl do závěrečných kol.

Tým měl velkou ofenzivní sílu o čem svědčí i počet vstřelených branek, čím to je?

Tým jsme stavěli, tak aby měl ohromnou sílu dopředu a hrál rychlý fotbal, uzdravil se Tomáš Čížek, který je flexibilní, rychlý a kreativní hráč. Důležitou roli hrála středová trojice, které dle mě má kvalitu minimálně na ČFL. Tu tvoří Nikolas Daníček, hráč vlastně přímo z ligy, co měl tým posunout o level výš, Adam Houser, který byl reprezentant ve všech kategoriích až do 19 let a k nim Ondřej Rozkovec, hráč který dle mého nebyl nikdy dostatečně doceněný v FK Jablonec. Je důležité zmínit, že o góly se postarali všichni hráči týmu a nemáme vyloženě jednoho střelce. Naši krajní beci Skuhravý a Helm hrají extrémně vysoko a podíleli se na mnoho brankách.

Kádr disponoval zkušenými exligovými harcovníky – Čížkem, Štajnerem, Huškem, ne všichni v závěru dostávali od trenéra šanci hrát. Jak byli tito hráči důležité pro Jiskru a jak celkově hodnotíte kádr?

Tým jsme chtěli mít vyvážený, jak hráče zkušené, tak mladé. Luboš Hušek trpí častými zdravotními problémy, ale jeho hlavní přinos je v kabině, za což si ho strašně cením. Tomáš Čížek zhubnul 10 kilo a jeho výkonnost v průběhu soutěže rostla a je pro nás stavební kámen. Jirka Štajner má velice dobrý vztah s trenérem a byl pro nás platný ve všech směrech, jak důležitými góly, tak v kabině.

Vy sám jste se na jaře zranil a moc zápasů neodehrál, mrzelo Vás to, že nemůžete být na hřišti, ale boje sledovat z hlediště?

Mrzelo, ale ne zas tolik. Mě baví kluky sledovat a věnovat se hlavně té funkcionářské činnosti. První rok jsem se vlastně soustředil jen na hraní a druhý rok jsem se více přehoupnul do role funkcionáře, i to je možná jeden z aspektů našeho úspěchu. Moje zranění nám dost možná pomohlo.

Jiskra postupuje do České fotbalové ligy, co bude s týmem dál?

V létě proběhne reorganizace soutěží. Ruší se juniorská liga, tím pádem vznikne Jablonec B. Každý kdo vidí do fungování Mšena, ví že jsme přímo závislí na FK Jablonec. Tím pádem chceme hrát ČFL v Břízkách pod hlavičkou Jablonce B a na 90% ve stejný čas a kostru týmu budou tvořit kluci ze Mšena. Mšeno jako takové by mělo hrát krajský přebor, chci zde zůstat jako hráč a s panem Čičmancem postavit konkurence schopné mužstvo. Kostra bude z hráčů, co tu dnes hrají divizi.

Realizační tým B týmu Jablonce bude stejný?

Zde budou změny. Hlavni trenér bude Jaroslav Vodička. Asistent a vedoucí týmu bude Tomáš Čížek a trenér brankářů Jan Zelenka, fyzioterapeut Vláďa Zajíc. Já budu už pouze sportovní manažer.

Kdo z kádru zůstane, kteří hráči případně tým posílí?

Tím, že budeme mít k dispozici hráče Mšena, juniorky FK JBC a širšího kádru Áčka JBC nedokážu přesně říct, kteří hráči budou v Jablonci B figurovat, ale ze Mšena počítáme se 7 až 9 hráči. Ani kdo zůstane ve Mšeně, teď neumím přesně říct.

Měla by tedy vzniknout rezerva FK Jablonec B, budou za ní hrát i hráči širšího ligového kádru?

Ano, budou.

Kde bude hrát své zápasy?

Jsme předběžně dohodnutí, že béčko bude pokračovat ve stejném režimu jako letos juniorka FK Jablonec.