A dobrá věc se podařila. Honzovi předali 11 300 korun. Pokud máte i vy chuť se do sbírky pro Honzu zapojit, tak můžete. Na internetu je vyhlášená sbírka na pomoc tomuto mladému muži.

Honza Bláha, který je tělesně postižený, by si moc přál handbike. Vedení klubu a hráči se domluvili, že mu pomohou jeho přání splnit. A tak se rozhodli, že každý z hráčů věnuje finanční částku a ještě pak k vybrané sumě přidají vybrané vstupné na jednom ze zápasů mužstva.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.