„Pro letošní rok jsme zajistili opravdu nabitý program, a tak taháky budou znít od samého začátku až do konce. Letos se rozhodně nebudou návštěvníci našeho festivalu nudit. Dorazit mohou už v patnáct hodin,“ připomíná předseda SK Zásada Miroslav Princ.



A místní fotbalisté u toho určitě nebudou chybět, od čtvrtka až do neděle.

„Scénář je stejný, už to máme z minulých let vyzkoušené. Hráči pomáhají od začátku až do konce. První brigáda bude už ve čtvrtek. Je potřeba nanosit lavice, stavět stany, posekat trávu a připravit spoustu dalších věcí. Takže příprava našeho vyhlášeného festivalu se bez nich samozřejmě neobejde,“ potvrdil Miroslav Princ.

Festival má už mnohaletou tradici a patří k akcím, které se ve fotbalovém areálu konají pravidelně. Přípravy vyvrcholí v pátek.

„Už v pátek najíždí technika, na přípravě areálu, průběhu a pak hlavně úklidu a likvidaci akce se budou podílet jak hráči, tak výbor a přátelé SK Zásada. Je to pro nás jedna z nejvýznamnějších mimosportovních akcí, kterou v roce 2024 pořádáme,“ dodal Princ.

Zásada bojuje v I. B třídě a pošilhává i po postupu. Vedle fotbalového programu dospělých i dětí má taky bohatý celoroční kulturní program. Pořádá například Zásadskou pralyži, běh v dobových kostýmech, Zásadský sprint psích spřežení, Zásadskou pouť nebo Vepřové hody. Takže areál žije, Zásada žije, návštěvníci se na akce rádi vracejí a pořadatelé dbají na to, aby byli spokojení.

„Díky našim sponzorům se budeme snažit, aby v sobotu nebyly žádné fronty na nápoje a občerstvení a aby u nás každý našel perfektní servis,“ má jasno předseda.

Připraveno musí mít Zásadští všechno nejdéle v sobotu dopoledne, protože ve 14 hodin se už areál otevře.

„Začínáme první kapelou v 15 hodin. Přijít mohou samozřejmě rodiče i s dětmi, pro ty je vstup zdarma. Celý program se příznivci našeho festivalu dočtou na webu ZasTenRock. A na co se těším já? Určitě na Vildu Čoka a Bypass, Těla nebo Kabát revival.“ doporučil Miroslav Princ.

Ovšem svoje místo bude mít v náročném sobotním programu i fotbal. Všichni hráči, jak předseda SK potvrdil, odjedou v sobotu na utkání dalšího kola I. B třídy. A věří, že se jim bude dařit stejně jako v prvním kole, když porazili B tým Pěnčína 5:0.

"Od 17 hodin hrají v Jenišovicích. Vyhrají, vrátí se a budou dál pomáhat. A v neděli je čeká úklid areálu. Pro všechny to bude náročný víkend vlastně už od čtvrtka až do neděle. Ale věřím, že všechno zvládneme, včetně utkání s nováčkem soutěže,“ má jasno Miroslav Princ.