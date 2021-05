TJ Sokol Plavy je hlavním organizátorem sportovního dění v obci. Vedle tenisového oddílu nabízí jednota také oddíl rekreačního sportu a lyžařský. A samozřejmě nechybí fotbal. Plavský A tým bojuje v I. B třídě a béčko hraje okresní přebor III. Třídy. A milovníci kopané se shodnou na tom, že základní postavou místního fotbalu současnosti, organizátorem a také dosud platným hráčem je Ondra Votoček.

S fotbalem začínal v Jablonci nad Jizerou, pak následoval Tanvald, Jablonec nad Nisou, Velké Hamry a Plavy. Pochází z Nové Vsi nad Nisou, život ho ale zavál také do Jablonce nad Jizerou, Tanvaldu a Velkých Hamrů . Teď žije v Držkově a fotbalu se věnuje v Plavech. A tam se o něm říká, že díky němu plavský fotbal vůbec funguje. Fotbal, jak říká, hraje odmalička dodnes. S úsměvem dodává: „Snažím se stále hrát. Ale uvidíme, co ta dlouhá pauza s námi udělá. Ve čtyřiačtyřiceti to už bude těžší návrat než u mladých kluků.“

Jak a kdy jste se dostal k fotbalu do Plavů?

Když jsem se vrátil z vojny, bylo mi dvacet let. V Plavech jsem před lety začal chodit s mojí manželkou. Přišel jsem tam z Velkých Hamrů za partou okolo trenéra Kavana.



Na jakém postu jste hrál?

Když jsem byl mladší, tak krajního záložníka, čím jsem starší, tak hraju blíž k brankáři. A teď už hraju úplně vzadu na stoperu. Byl jsem vždycky spíš defenzivní typ, ne střelec gólů.

Pamatujete si na někoho z trenérů, kteří vás během Vaší kariéry trénovali?

Když jsem přišel do Plavů, tak trénovala tým trenérská dvojice Láďa Kavan nejstarší se Zdeňkem Pitrem. Pamatuji také jména Láďa Mařas, Karel Vokál, Libor Lubas, Jarda Lejsek, Luboš Tomíček a další. Dnes nás trénuje Richard Sitarčík.

Hrál jste fotbal a teď organizujete, co je kolem něho potřeba. Jak jste se dostal k této činnosti?

Pomáhal jsem legendárnímu Arnoštovi Rezlerovi s touto činností. Vzhledem k jeho zdraví se postupně věnoval spíše administrativě a já jsem objížděl a zajišťoval to další, co bylo potřeba. A když zemřel, tak nějak vyplynulo ze situace, že tuto činnost převezmu po něm. Ale nedělám to úplně sám, jsou další, kteří mi s tím pomáhají.

Jak dopadla coronavirová pauza na plavský fotbal?

Je to hodně nepříjemné, druhý ročník zůstal nedohraný. Snažili jsme se podle a nařízení a možnost stále něco dělat. Ale to žádné trénování nebylo. Pokud se v srpnu začne hrát, tak to jsou ještě stále čtyři měsíce. A to je dlouhá doba a hlavně další třetina roku pryč. A samozřejmě je třeba před zahájením soutěží počítat také s tím, že se do nich nedá hned naskočit, že je potřeba nejdříve začít trénovat a sehrát pár přáteláků. Hned po té dlouhé přestávce hrát, to určitě není možné.

Máte v Plavech také mládež?

Samostatný tým mládeže nemáme, ale část hraje ve Velkých Hamrech, kde vznikla mládežnická fotbalová akademie. Ale máme v plánu založit mládežnický tým i v Plavech.

Za dospělé hraje A a B mužstvo. Jak si vedou ve svých soutěžích? Máte dost hráčů?

Hráčů máme dost, kolem čtyřiceti. Podle aktuální výkonosti nastupují za áčko nebo béčko. A mužstvo, jak jsem uvedl, trénuje zkušený stále také ještě hráč Richard Sitarčík, béčku se věnuje dvojice koučů Gusta Harik – Honza Kouřil. Přípravu mají oba týmy společnou úterý a čtvrtek. O víkendu si pak trenéři hráče rozeberou, jak je potřeba, někteří mladí si v případě nutnosti zahrají i dva zápasy za áčko i béčko.

Jaký je plavský areál, plánujete v něm nějaké novinky?

Sportovní areál v Plavech patří Tělovýchovné jednotě Sokol Plavy. Nachází se v něm fotbalové hřiště, umělá tráva, víceúčelové a volejbalové hřiště a tenisové kurty. V loňském roce jsme začali na fotbalovém hřišti dělat automatické zavlažování. Letos toto chceme dokončit. Stále dokola upravujeme a opravujeme, co je potřeba. Aktuálně jsme zažádali o dotaci na modernizaci kabin. Na sportovní zázemí si místní určitě nemůžou stěžovat.

Jak vidíte budoucnost plavského fotbalu, až se zase začnou hrát soutěže?

Přichází k nám několik mladých z Velkých Hamrů, kteří mají zájem u nás hrát a jsou perspektivními posilami. Uvidíme, co ta dlouhá přestávka udělá se stávajícím mančaftem, kolik lidí ubude, jak se po dlouhé pauze sejdeme.

Myslíte, že trénovali sami?

Některé jsem třeba rok neviděl. Záleželo na každém z nás, jak jsme se připravovali individuálně. Špatně ale plavský fotbal nevidím, když to „řízneme trochu domlada“, tak to bude určitě dobré. Určitě se ale po covidu nerozpadneme. Toho se nebojím. Dál bude hrát áčko i béčko.

V jakých soutěžích budou plavská mužstva bojovat?

Áčko v I.B třídě. Tam se drží se střídavými úspěchy, chvílemi jsme hráli v horních patrech tabulky, chvíli taky dole. Ale z historie vím, že jsme už asi třicet let z krajských soutěží nesestoupili. Vždycky to Plavy vybojovaly. A tak bych nechtěl, aby se to za mne stalo. Až se začne hrát, budeme mít zase vyšší ambice.

Jak je to s rivalitou mezi Plavy a Velkými Hamry?

S Hamry máme nyní dobrou spolupráci. A derby s nimi bylo vždycky kvalitní. Teď ale béčko Hamrů postoupilo do I.A třídy, tak už se na hřišti nepotkáme. V Hamrech si obě mužstva vedou dobře. Mají tam hezký areál. Začali hodně pracovat s mládeží. Občas jsme tam i trénovali a oni u nás, když bylo potřeba. Rivalita sportovní určitě mezi námi je, ale ostatní mezi námi funguje bezvadně, teď asi nejlíp za poslední roky.

Zvládá klub fotbal po finanční stránce? Pomáhá vám třeba s jejich zajištěním krajský fotbalový svaz?

Krajský svaz nám zajišťuje rozhodčí, obsadí komise. Pomáhá spíše s organizací soutěže to, je pro nás spíše servisní organizace. Musíme shánět sponzory.

Jaká je spolupráce s obcí?

Hodně nás podporuje obec Plavy, bývalá starostka Věra Mužíčková i současný starosta Milan Hloušek jsou nám velmi naklonění, a to nejen finančně, ale i technicky. No a žádáme také Národní sportovní agenturu a využíváme všechny další možnosti dotací atd.

A máte šanci dotaci na úpravu kabin získat?

Nevím. Už půl roku připravujeme žádost, aby měla všechny náležitosti. Pokud nic nedostaneme, budeme se muset postarat, sehnat peníze jinde, asi zase přes sponzory a obec.



Jste zkušený fotbalista, jak vidíte současný fotbal?

Vrcholový fotbal je hodně rychlý, hrají ho dynamičtí hráči, jsou to atleti, je to úplně něco jiného. Ten nižší fotbal se zase až tak nezměnil, hrají ho starší zkušení hráči ale i mladí, trochu běhavější to už je i mezi amatéry. Na naší úrovni se hra také zrychluje, ale není to zase až takový progres.