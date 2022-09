U kategorie hráčů U11, nejstaršího ročníku přípravky, začal působit nový, profesionální trenér, který má s výchovou fotbalové mládeže velké zkušenosti. Je to Jiří Mašek, který také oblékal dres Jablonce a hrál na postu útočníka. K jabloneckému fotbalu má velký vztah a za to jsme rádi. „Chceme FK i FA budovat jako rodinný klub. Slibujeme si od něj, že zkvalitní celý přípravkový úsek a v dopoledních hodinách bude celoročně navštěvovat školy a školky v rámci rozvoje pohybové gramotnosti celého města. Funguje to formou, že přijde udělat ukázkový trénink se zaměřením na rozvoj pohybové gramotnosti mládeže přímo do školských zařízení. Nám to zároveň pomůže při náboru, máme s tím dobré zkušenosti. Z toho minulého jsme získali hodně nových fotbalistů. A pokud budou trpělivý a pracovití mohou dostat šanci i u jabloneckého A týmu, tak jako to bylo například u „Pišty“ Mihálika nebo Davida Lischky. A nebo se dobře uplatní v okolních týmech. Proto je pro nás důležitá velká kvantita, hodně malých dětí, aby z nich pak vzešla i kvalita. Někdo nebude mít zájem věnovat se pouze fotbalu. Kdo nebude mít potřebnou kvalitu, tak může hrát třeba ve Velkých Hamrech, na Pěnčíně, v Rychnově a v dalších klubech. A ti, pro které bude fotbal prioritou, se budou dál zkvalitňovat u nás,“ zdůraznil manažer FA Pelta junior a dodal, že město Jablonec podporuje místní sportovní aktivity dostatečně. „Mohl by dávat víc, ale určitě nedává málo. Jako jedno z mála město aktuálně uvolnilo milion korun na pokrytí vysokých energetických nákladů sportovních zařízení spolků. A navyšuje dotaci na provoz sportovišť jako je plavecký bazén, městská a atletická hala, zimní stadion a další. A je to hlavně z toho důvodu, aby nemusela tato zařízení omezovat provoz a byla veřejnosti k dispozici,“ dodal Adam Pelta.