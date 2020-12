Velké Hamry - Chtějí získat licenci Tréninkového střediska mládeže, velmi se mladým věnují.

Fotbalová mládež VH | Foto: ilustrační

Fotbalový klub ve Velkých Hamrech mají fanoušci v regionu spojený zejména s A mužstvem dospělých ve skupině C Fortuny Divize. V klubu se však velmi intenzivně věnují i mládeži. Z 280 členů je 65 procent mládeže do 23 let. S fotbalem začínají již ty nejmenší děti ročníků 2013 a mladší v kategorii předpřípravky. Věnuje se jim trenér Milan Černý.