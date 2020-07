Fotbalové Čertice zahájily svou pokoronavirovou letní herní přípravu na Příbramsku utkáním s místními děvčaty v rámci oslav 70 let TJ Krásná Hora. Pak ještě dvakrát týdně trénovaly, aby si po dlouhé nucené pauze užily hřiště. „V úterý měly holky trénink vždy v Turnově a v pátek v Rohatsku. Na červenec jsme z důvodu prázdnin, dovolených a jiných letních aktivit, vyhlásili měsíční volno. Ovšem s tím, že každý víkend odehrajeme nějakou akci.“, nastínil program TJ Čert Fénix manažer Jan Štol.



NATVRDO OD ZAČÁTKU

Hned první červencový víkend přinesl děvčatům pořádnou zátěž. Sehrála další utkání v rámci oslav kulatého výročí klubu hostitelek. Konečnou remízou 3:3 aktivně přála ke čtyřicetinám FK Jehnědí 1980. „A když už jsme byli na východě Čech, po utkání jsme se přemístili do Sázavy u Lanškrouna, kde jsme odehráli ještě také tradiční turnaj O pohár SPS Sázava. Holky toho měly v nohách opravdu hodně, ale s náročnou zátěží se vypořádaly a celý turnaj se ctí dohrály.“, doplnil Jan Štol.

Následující víkend potom patřil moravské štaci. V Kostelci na Hané se Čertice zúčastnily tradiční prestižní Hanácké kopačky. V konkurenci silných ligových týmů z Moravy obsadily konečné 7. místo a přivezly si také jedno velmi cenné individuální ocenění.



SAMÉ TĚŽKÉ SOUPEŘKY

„K velké smůle jinak výborného podniku nám, bohužel, celý turnaj silně propršel a k tomu nebylo ani nejtepleji. Po herní stránce šlo výhradně o zisk cenných herních zkušeností a o tmelení kolektivu v těžkých podmínkách. Náš mladý tým je na úplném začátku své cesty a na Hané čelil protivnicím z Baníku Ostrava, Sigmy Olomouc, Nových Sadů či výběru Moravy. Přesto neskončil poslední a hlavně naše mladičká gólmanka Verunka Tůmová byla ve svých jedenácti letech po právu vyhlášená nejen nejmladší účastnicí, ale především nejlepší brankářkou celého turnaje!“, řekl k letošní Hanácké kopačce kouč děvčat Jan Štol.



NA VELKÉM HŘIŠTI

Další zápas je čekal v Pěnčíně u Turnova s fotbalistkami divizního TJ Sokol Dobré Pole. „Jednalo se v zatím kratičké historii našeho klubu o další historický milník. Holky se premiérově postavily soupeřkám v jedenácti na klasickém velkém hřišti. Samozřejmě šlo především o zisk orientace na nezvykle velkém prostoru a také o prozkoušení děvčat na jednotlivých postech, na kterých doposud nikdy nehrála.“, řekl k zatím poslednímu odehranému zápasu Jan Štol.

Čertice po poločase 0:1 chvíli po změně stran vyrovnaly díky povedené technické střele kapitánky Terezy Schmidtové na 1:1, ale nakonec odešly ze své premiéry na velkém hřišti s porážkou 1:4. „Nutno dodat, že ještě deset minut před koncem to bylo 1:2 a hráli jsme o vyrovnání. Soupeřky pochopitelně věděly, jak na velkém hřišti hrát a bylo znát, že jsou zkušenější jak v organizaci hry, tak v přihrávkách a potom hlavně i v koncovce. My však nehráli vůbec žádnou podřadnou roli a dokázali jsme si, že bychom s přechodem na velké hřiště nemuseli mít nějaký větší problém. Není to vůbec žádná výmluva, ale naše holky hrály poprvé na větším prostoru celých devadesát minut a v poslední desetiminutovce už nám prostě docházely i síly. Ale výkon byl velice nadějný a rozhodně máme na čem stavět. A pochopitelně také na čem pracovat.“, doplnil k duelu hlavní manažer Čertic.



