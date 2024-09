Jablonečtí fotbaloví fanoušci mají před s sebou opět zajímavý fotbalový víkend. Překazit ho může jen to, že se vyplní předpovědi počasí a některá utkání budou zrušena. Přece jen by trávníky dostaly hodně zabrat. Jinak je ale určitě z čeho vybírat.

Chance Liga:

FK Jablonec – České Budějovice, neděle 15.9. v 15,30 hodin

V utkání jsou domácí, podle současného postavení v tabulce, jasným favoritem. A i v tomto zápase budou chtít fandům dokázat, že dosavadní výsledky nejsou náhodné a herní projev týmu se oproti loňsku výrazně změnil. Ovšem Budějovičtí mohou v utkání pouze získat, což také nutně potřebují. A tak se asi dá z jejich strany očekávat úporná obrana a pokus o brejky. Body ale zřejmě zůstanou v Jablonci a když se zadaří, může padnout i hodně gólů.

krajský přebor: hřiště v Zásadě, sobota 14.9. v 10,15 hodin

Pěnčín A – Železný Brod A

Utkání, které má nádech derby, bude k vidění v Zásadě, kde našlo azyl „áčko“ Pěnčína. Suverénní postavení domácích na čele tabulky kontrastuje s herním projevem Železného Brodu. Ten se ve hře hledá a zatím mu patří sedmá příčka tabulky. Jenže, při svém hledání je schopen porazit každého, stejně ovšem s každým prohrát. Derby ale málokdy mívá jasné vítěze. A tak, pokud chcete vidět zajímavé klání, vyražte v sobotu dopoledne do Zásady.

I. B třída:

Zásada – Držkov, sobota 14.9. v 17 hodin

Pokud chcete vidět opravdové, derby, pak jste na správné adrese. Vzdálenost hřišť vzdušnou čarou je necelý kilometr, rivalita soupeřů od nepaměti, vedoucí Zásada kontra zatím hledající se Držkov, hodně fanoušků a boje o každý bod. To bude utkání, kde nebude do devadesáté miuty rozhodnuto. Boj na hřišti i v hledišti a určitě zajímavý fotbal. Otázkou zůstává počasí. V předpovědích je ale silný, vytrvalý déšť. A jak si s tím poradí zásadský trávník, na němž to bude ten den druhý zápas. Ovšem těžký terén může zápas udělat zajímavým.