Fotbalový Janov byl Karlovi brzy malý a není divu, že se ocitl na Střelnici. Když dal Láďa Čulík dohromady tu slavnou fotbalovou partu, nemohl v ní Karel chybět. Za zády měl golmana kočku Jirku Zemlera a jako levý bek měl po pravici stopera Evžena Otu, před ním „šmidlu“ Schmidta, Linharta, Cinibulka, Hnídka …. na ta jména jablonecká fotbalová historie nezapomene. Vzadu hodně tvrdil muziku, však si vydobyl přezdívku „vlčák“. Mimo hřiště roztomilý chlapík, ale jakmile vstoupil v dresu na hrací plochu – jasně, vlčák !

Po skončení aktivní hráčské kariéry na Střelnici ještě zanechal nesmazatelnou stopu ve Vrkoslavicích v dresu Autobrzd, to už hrál stopera, výborného a tvrdého. Pamatuji jak jsme s ním jednou po jeho vyloučení v Hejnicích jeli orodovat na krajskou disciplinárku a její šéf nám hned mezi dveřmi sdělil: „Jak mi přijde lejstro a na něm jméno Zika z Jablonce či Fotr z Jirkova, tak vím, že to byla mela ..“ Tehdy nebyla, dostal podmínku. Fotbalem žila celá Zikova rodina, jeho otec byl před nezapomenutelným Lubošem Vajdákem také nějaký ten rok správcem na Střelnici. Na „stará fotbalová“ kolena se vrátil do Janova, ujal se trenérského žezla a kočíroval partu kolem „chodícího“ střelce par excellence Jardy Medka a spol., pravidelně pak dlouhá léta hodnotili nejen fotbal Na rozcestí a tam platilo, že na začátku byly názory různé, ale před cestou do domovů shodné …

Karel však díky vnučce Veronice také pronikl do tajů kanoistiky a dlouhá léta jí podporoval. Karel byl báječný chlap, nezkazil žádnou legraci, fotbalem doslova žil.

Karle, díky za ta krásná fotbalová léta s Tebou, díky za ty krásné vzpomínky, které na Tebe máme.

Poslední rozloučení se uskuteční tento pátek v 11.00 na jabloneckém hřbitově.