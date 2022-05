Potvrdil to jeden vedoucí trenér mládeže Libor Chvojka. „Hrajeme okresní přebor se starší přípravkou. Každý víkend má turnaj. Za Rychnov nastupuje dvanáct hráčů, z toho jedna dívka. Další mládežnický tým jsou mladší žáci. Ti hrají okresní přebor a vedou si velmi dobře. Atakují první místo v tabulce, většinu utkání vyhráli. Naši mladší žáci mohou tedy svoji soutěž i vyhrát. Ve středu (18.5.) hráli doma zápas proti děvčatům FA Jablonec a vyhráli 8:2. A když se vyhrává, tak to děti baví o to víc.“V rychnovském Spartaku už si ale také hýčkají „malou přípravku“, která sice ještě zápasy nehraje, ale poctivě trénuje a chystá se na svoje první utkání. „Přípravka se rozkoukává a od podzimu už ji také budou čekat zápasy,“ upřesnil trenér Chvojka.

Rychnovský fotbalový areál nabízí místnímu fotbalovému potěru velmi dobré podmínky k přípravě. Trénují na velkém, travnatém hřišti. Pokud počasí nevyhovuje, přesunou se na sousední umělku, kterou jim dalo město k dispozici.O každou věkovou kategorii se starají dva trenéři, většinou z rodičů nebo rychnovských bývalých hráčů. Ti se mládeži věnovali také o prázdninách a připravovali pro ni několikadenní fotbalový tábor. Tuto aktivitu pak ale přerušila koronavirová pauza. Teď by rádi tradici obnovili. „Letos hledáme termín, který by se hodil především všem trenérům. Pokud to vyjde, tak budou účastníci, jako v předchozích letech, spát přímo u klubovny ve stanech. Tráví tady celé dny a domů se vrátí až po ukončení přípravného tábora,“ upřesnil trenér.

Mládežnická mužstva ještě stále ve fotbalové sezóně pokračují. Až do poloviny června probíhají soutěže a turnaje. A pak už se budou připravovat na nadcházející sezónu, protože všechny týmy postoupí o soutěž výš.„Dětí ubývá. Přemýšlíme o fůzi s jiným oddílem. Uvidíme ještě, jak pro nás dopadne podzim. Určitě nechceme děti rušit nebo nějak omezovat. Ale musíme počítat s tím, že když už postoupí třeba do starších žáků, tak musí být v týmu alespoň dvacet dětí, protože už hrají na celé hřiště a s jedenácti hráči. A to je pak v jedné kategorii dost. A v obcích nebo menších městech sehnat tolik dětí, to už dá práci.“

Také třetím květnovém víkendu pokračuje mládežnický fotbal na hřišti v Rychnově. Konat se tam bude turnaj nejmenších fotbalistů. Pořadatelem je tentokrát FA Jablonec. Starší přípravka se rozjede do nedalekých Hodkovic na turnaj.Mládežnický a ani dospělácký fotbal se neobejdou bez sponzorů. Město Rychnov kopanou ve všech kategoriích podporuje a pomáhá, kde se dá. A i další firmy a organizace rády pomohou.