Děkujeme, Přemku! Ve věku 75 let opustil svoji rodinu a kamarády pan Přemek Trdla. Nehrál fotbal nikdy jako profík, přesto svým fotbalovým umem se zapsal neskutečně do historie jablonecké kopané.

Odešel kamarád | Foto: ilustrační foto

JAROSLAV HRABÁK

Fotbalu se vyučil ve Spartaku Rýnovice, odkud se dostal do Janova. A když ho povolala armáda, zařídil si hostování za Držkov. Po vojně působil v Radčicích, nejen jako fotbalista, ale i jako správce. No a kariéru zakončil návratem do Sokola Janov. Tam držel trenérské žezlo pevně janovský rodák Karel Zika a janovský fotbal prožíval svoje nejúspěšnější období. Útočná dvojice Jarda Medek-Přemek Trdla sázela gólů jako máku, přičemž svým umem v soupeřově vápně si Přemek navždy vydobyl přezdívku „nejlepší hlava na okrese.“

Kdybych měl Přemka charakterizovat, tak nejstručněji by asi bylo „fajn chlap.“

Přemku dík, na Tvoje hlavičky se nedá zapomenout stejně jako na to, jak jsi okresním fotbalem žil a on žil s Tebou. Fotbalista nemusí hrát za nároďák, kopat ligu a přesto dokáže po sobě zanechat výraznou stopu. Přemku, Tobě se to povedlo, jak po lidské, tak i po fotbalové stránce. Díky za vše a čest Tvojí památce.

Přátelé se budou moci přijít rozloučit s Přemkem Trdlou ve čtvrtek 9.listopadu ve 12.00 hodin na jablonecký hřbitov.