Zásada – Hodkovice B 4:4 (2:0)

Kapitán domácích Petr Fišer: „Na obou stranách chybělo několik hráčů. I my jsme měli v sestavě kluky, kteří chodí jen trénovat, ale nehrajou zápasy. Pro diváky to bylo ale atraktivní utkání, na každé straně padly čtyři góly. Jednou hosté vedli, my jsme dotáhli a tak jsme se přetahovali o míč. Zranilo se nám několik hráčů, tak jsme museli použít rezervy a hosté na tom byli asi stejně. Za nás nastoupili někteří ve věku pětačtyřicet, padesát let. Kde byli mladí? To je otázka. Poslední zápas nás čeká o víkendu v Josefově Dole, tak bychom chtěli zabojovat a udržet si třetí příčku v tabulce. Chceme odvézt maximální výkon.“

Za hosty Roman Zitko: „Byli jsme na tom špatně, měli jsme spoustu zraněných hráčů. Použili jsme dva kluky z dorostu, na střídání nás bylo dvanáct. Ale hned v šesté a sedmé minutě jsme dali Zásadě dva góly. Potom se nám zranili další dva hráči. Jednoho jsem musel střídat já, druhého jsme ošetřili a hrál dál. Vedli jsme 3:2, pak dohnali na 4:3 a v 91. minutě se nám zranil další hráč. Na hřišti běhali tři s nataženým svalem, kteří vlastně skoro neběhali. Jen tak šest sedm lidí hrálo zdravých. V 93. minutě jsme dostali gól na 4:4. No a pak už jsme remízu ubránili. Zásada hrála taky dobře, měla několik šancí. Ještě nás čeká poslední zápas doma s Pěnčínem. Snad nás bude dost.“

Malá Skála – Kovo 3:5 (3:2)

Trenér hostů Liridon Karagi: „První poločas byl vyrovnaný. Pak domácí odskočili na 3:1, my jsme dali do konce prvního poločasu ještě gól. V kabině jsme si řekli, v čem je chyba. Nefungovala nám obrana ani střed zálohy. Druhý poločas už jsme odehráli ve větší kvalitě. Zase řádil náš kanonýr z minulého zápasu, Kohoutek, který opět vstřelil čtyři góly. Teď už dal tři hattricky za sebou, dobře se rozstřílel a my, díky tomu, vyhráváme zápasy. Za jeden musí zaplatit tři stovky do pokladny. Doufejme, že mu to vydrží ještě v posledním zápase. Chceme vyhrát, abychom se umístili na čtvrtém místě v tabulce. Ten mimořádně hrajeme už v pátek 17. července v 17,30 v Břízkách. Zveme všechny, ať se přijdou podívat, bude to hezký fotbal, budou padat góly a my vyhrajeme.“

Za domácí Petr Volek: „První poločas byl pěknej, dokonce jsme vedli a myslel jsem si, že to udržíme. Ale před koncem poločasu jsme ještě dostali gól. A pak se nám stalo to samé, jako už v poslední tobě několikrát. Ve druhé půli už jsme nenastartovali. První gól jsme si dali sami, vlastní, druhý byl z přímého kopu a to už bylo ve 45. minutě. A hned na začátku druhého poločasu jsme inkasovali znova a pak už se to vezlo. Stává se nám teď často, že první a druhý poločas jsou nebe a dudy. Už to asi chce pauzu. Poslední zápas hrajeme doma s Kokonínem v sobotu 18. června v 17 hodin.“

Pěnčín B – Plavy B 8:1 (2:0)

Trenér hostů Jan Řezáč: „I když jsme vyhráli, tak jsme zase až tak dobře nehráli a výsledek výkonu neodpovídá. Ve druhém poločase měly i Plavy dostatek šancí, které ovšem neproměnily. V první půli to bylo herně vyrovnané, my jsme se hodně trápili a nebylo to ono. Ve druhé už jsme měli převahu. Poslední kolo hrajeme o víkendu v Hodkovicích.“

Mšeno B – Kokonín 2:3 (1:0)

Za Kokonín František Maixner: „Hosté nastupovali do zápasu jako favorité, ale herně se neprosadili, naopak do vedení šli v prvním poločase domácí. Po změně stran Kokonín získával herní převahu a třemi góly strhl vedení na svoji stranu. V závěru utkání ještě Mšeno B dokázalo snížit.“

Za domácí Vojta Svozil: „ Naše klasika. Neproměňujeme šance. Ale po dlouhé době jsme se sešli v plnější sestavě, protože dorost nehrál. Byl to náš nejlíp odehraný zápas na jaře. My už máme teď volno, protože Tanvald, se kterým bychom měli hrát, se do soutěže nepřihlásil. Takže to bylo naše poslední utkání.“



OKRESNÍ SOUTĚŽ:

Smržovka B – Mšeno C 1:5 (0:2)

Jiří Macek za domácí: „Mšeno přijelo v kvalitní sestavě, my jsme dali gól až v závěru zápasu. A to byl jediný náš gól v celém víkendu, naopak jsme jich dohromady osm dostali, když to vezmu dohromady s áčkem. Víkend se nám moc nepovedl, ale kluci si zápasy užili. Béčko hraje o víkendu poslední zápas v Lučanech. Tam budou hrát kluci z áčka, těm už soutěž skončila. Do Lučan jedeme pro výhru.“



Radčice – Lučany B 2:7 (0:3)

Za hosty Oldřich Churý: „Domácí už končí, hráče mají ze všech stran. Ale nás taky moc nebylo. Byla to jednostranná záležitost.“



Nová Ves – Kořenov 2:0 (1:0)

Trenér domácích Kohout: „Přijel k nám velmi silný soupeř. Na poslední domácí zápas přišlo hodně diváků. A ti viděli hezký fotbal. První i druhý poločas byl pro nás 1:0. Hosté odolávali hodně dlouho. Poslední utkání hrajeme ve Mšeně, ale už to nic na našem umístění nezmění. Máme druhé místo už jisté a jdeme si tam zahrát jen pro radost.“