Fotbalový týden v Plavech? Jednou nahoře, jednou dole

Plavští fotbalisté se z posledních několika utkání poučili a vědí, co už se nesmí během hry opakovat. Jestli se jim to podaří, to potvrdí o víkendu A tým, který v sobotu 2. října zajíždí do Jablonce nad Jizerou. B tým má tento víkend volno.

Fotbalový víkend v Plavech | Foto: Josef Březina

I.B třída východ Tráva Plavy , 100 diváků | Rozhodčí: Šnýdl Radovan, Kořínek Lukáš, Kraus Stanislav TJ Sokol Plavy - TJ Albrechtice 6:1 (3:1) STŘELCI: 12. Lupa David, 24. Lupa David, 30. Rimský Jiří, 49. Prousek Vladimír, 63. Plný David, 70. Rimský Jiří - 25. Purm Marek Velmi dobrý domácí zápas s nebezpečnými Albrechticemi skončil 6:1. A to ještě nedal brankář Nežádal penaltu v 89. minutě. Albrechtice hrály pouze v 11 lidech a kromě Purma na hrotu bez nebezpečnějšího hráče. Plavy byly celkem v poklidu celý zápas lepším týmem a zaslouženě vyhrály. Branky Lupa po centru Tomana. Lupa znovu po rohu opět Tomana. Rimský po pasu za obranu od Radima Prouska. Vedoucí týmu Jaroslav Salaba pochválil všechny hráče. Okresní přebor II.třída Plavy, 80 diváků | Rozhodčí: Barcuch Lukáš, Šálek Patrik, Lebeda Karel TJ Sokol Plavy - TJ Sokol Kokonín 2:3 (0:1) STŘELCI: 60. Jandura Oldřich, 78. Jandura Oldřich - 35. Šilhán Miroslav, 86. Fukal Milan, 80. Šilhán Miroslav (pen.) Smolná domácí prohra s Kokonínem. Šikola v brance po dlouhé době nahradil Průchu a bylo to trochu na výkonu znát. Špatný začátek neproměněnou penaltou Tolvajem. Poté byli celý zápas lepší domácí, ale po hrubých individuálních chybách darovaly Plavy soupeři všechny tři branky. Nejprve chyba středu obrany a Šilhán sám dal nájezd na Šikolu. Ve druhém poločase domácí otočili když se prosadil po centru Jandura a poté z rohu Nosek. Ale další dvě chyby skončily jednak zbytečnou penaltou a poté v úplném závěru nepokrytím standartní situace. "Tentokrát to byly zbytečně ztracené body v domácím zápase," zhodnotil za PlavyJaroslav Salaba. I.B třída východ Tráva Horní Branná, 100 diváků | Rozhodčí: Dytrt Josef, Brož René, Brož Kryštof TJ Sokol Horní Branná - TJ Sokol Plavy 5:4 (2:4) STŘELCI: 10. Paulů Dušan, 36. Pešina Jan, 48. Jón Tomáš, 11. Kubelka Lukáš, 69. Paulů Dušan - 9. Pekař Pavel (pen.), 12. Lupa David, 30. Prousek Vladimír, 42. Toman Ladislav Jaroslav Salaba: "První prohra v soutěži a jak už je vidět z poločasového skóre, velice zbytečná. První poločas jsme vedli penaltou Rimského. Krásný gól dal Lupa po kličce do prázdné branky. Prousek zakončil centr jak z učebnice. Toman po vysunutí Prouska také zakončil prudkou střelou. To je vše super, ale dvě zbytečné branky po chybách středu obrany a po rohu nás zatím jen lehce zlobily. Druhý poločas je kaňkou prozatím dobrého podzimu. Nástup se totálně nevydařil a dvě rychlé branky a vyrovnání nás srazily do kolen." Dalším zlomem byla červená karta pro Pátru a obratem branka na 4:5, která završila situaci na hřišti. "Měli jsme ještě břevno po střele Lupy a tutovku Rimského a dva závary po rohových kopech, ale vše marné a průšvih byl na světě," zakončil Jaroslav Salaba. V Plavech jsou rozhodnutí, že se ostudný výkon druhé poloviny tohoto zápasu už nesmí opakovat. A není pro něj omluva, snad jen absence hned 4 stoperů najednou. Ale celkem dobře rozehraný zápas by takto dopadnout neměl!