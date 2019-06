„Již v první minutě jsme si vytvořili šanci, V. Kořínek převzal špatně balon ve vápně, přesto odcentroval, ale na míč nedosáhl Kopal, ani Veselouš, aby ho dopravili do sítě,“ popsal první šanci vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

PRVNÍ GÓL DAL PFEIFER

Ve 3. minutě V. Kořínek přihrával do vápna Štěpničkovi, ten posunul balon pod sebe na Pfeifera, ten v záklonu překopl branku. V 8. minutě se po zaváhání gólmana dostal do loženky Pfeifer, ale „koordinace“ pohybu mu nedovolila vystřelit. Skóre otvírá ve 13. minutě Kovář, lobem od bufetu přehodil překvapeného gólmana hostů 1:0. Deset minut po něm zvýšil Štěpnička na 2:0. Za pár minut na to nedal brankáři Jenišovic šanci Ježek, když upravil skóre na 3:0. „Dění na hřišti jsme jasně ovládali a měli hru pod kontrolou. Bohužel ve 34. došlo k nepříjemnému zranění hostujícího hráče Fedorka…,“ popsal vývoj utkání Petr Kopal.

Přesto, že šlo o nezaviněné zranění, jedná se o vážné zranění kolena, musela zasahovat „záchranka“. Po této události se diskutovala varianta o ukončení utkání, to však řády neumožňují a tak se utkání dohrát muselo. Ale ani v dohrávce poločasu a ani ve druhé půli se již nepodařilo navázat na kvalitní výkon z první třicetiminutovky. Přesto jsme stále měli převahu a navýšili skóre utkání ještě o dva góly, vylíčil průběh utkání vedoucí mužstva Desné.

Jak šly dál důležité minuty:

48. - 4 : 0 – dlouhý balon P. Kořínka z vlastní půle si našel V. KOŘÍNEK, který se uvolnil a střelou

na vzdálenější tyč navýšil skóre.

56. - střela Vavřicha lízla břevno naší branky

64. - Štěpnička poslal balon do vápna, V. KOŘÍNEK vymíchal obranu soupeře a skóroval na 5 : 0

69. - Bača kryl střelu Vavřicha z poza vápna

80. - střelu V. Kořínka z trestného kopu vyrazil brankář na roh

84. - Vavřich měl na kopačce jistý gól, trefil však jen bránícího Kopala, který střelu vykryl

85. - nebezpečnou střelu hostů z trestného kopu kryl Bača

TJ DESNÁ – TJ SOKOL JENIŠOVICE 5:0 (3:0)

sestava Desné: Mucska - Sekanina, P. Kořínek, Ježek, Kovář, Štěpnička, Veselouš, Mejsnar, Kopal, Pfeifer, V. Kořínek

Střídání: 55. KAREL Jakub (Mejsnar), 81. KŘEMEN Michal (Pfeifer)

Rozhodčí: Havel, Just, Pakula

ŽK: 0:1. Diváků: 140