Mšeno - Trenér Vodička je s přípravou zatím spokojený.

V přípravném utkání proti FK Jablonec U21 hráli svěřenci trenéra Jaroslava Vodičky, jak kouč sám řekl, s chutí. „V zápase bylo hodně dobrých věcí. Soupeř byl mladý. Jen mi vadilo, že jsme v prvním poločase měli asi desetiminutovou pasáž, ve které jsme zbytečně ztráceli balóny. Viděl jsem ale na klukách, že do toho dávají všechno. A to mi zatím v této fázi stačilo.“



Mšenské áčko ještě čekají zápasy proti Brandýsu a Vyšehradu. V generálce proti Turnovu už bude trenér ladit sestavu. „Jsem s dosavadní přípravou spokojený. Jen k jednomu zápasu nebo spíše poločasu mám výhrady. Čas do zahájení soutěže se krátí. Nebude ho tolik, aby v přípravě dostával příležitost každý. Hráči se musí o své posty poprat,“ zdůraznil trenér Vodička.

JISKRA MŠENO A – FK JABLONEC U21 6:1 (3:0)