Nová Ves chytla po letní přestávce dech už od prvního kola okresního přeboru. Hned to sice nebylo za tři body, ale i remíza a hned dvě za sebou, hráče i fanoušky potěšila. Teď už si přejí, aby se v dalším utkání dočkali tříbodového zisku.

Nová Ves - Kovo 2:2 (1:0)

„Bylo to utrápené utkání z obou stran, oba týmy nechtěly udělat chybu. V prvním poločase mělo Kovo navrch, soupeř trefil břevno. Nějaké šance pak ještě měli. Pak se hra vyrovnala na obě strany. Do poločasu jsme vedli 1:0. Ve druhé půli jsme dali na 2:0. Kovo srovnalo slepenými góly, protože my to ještě moc neumíme ubránit. Ale doufám, že se nám příští utkání už zadaří za tři body. Jedeme do Držkova. Jdeme zápas od zápasu, s pokorou,“ řekl za Novoveské Ladislav Halama mladší.

Smržovka B – Plavy B 0:7 (0:3)

„Na to, že jsme měli velké problémy dát se vůbec dohromady, tak se nám hrálo krásně. Jelo nás tam jedenáct, pak ještě dva dojeli. Čekali jsme, že to bude těžké utkání. Nakonec to byl ideální zápas, jednoduchý, od začátku jsme ho měli pod kontrolou. Krásně jsme si zahráli, ačkoliv jsme to nečekali. O to to bylo příjemnější. Smržovka doma bývá nepříjemný soupeř, nikdo tam nejezdí rád, protože to tam je vždycky takové divoké. Lidé jsou tam takoví nefotbaloví. Tentokrát to bylo ale úplně obráceně, ne jako to bývá vždycky,“ zhodnotil vítězný duel za hosty Ondra Votoček a zdůraznil, že k soupeři jeli s pokorou a bylo příjemné, že utkání pro plavský tým bylo pro ně ve všech směrech jednodušší.

V dalším kole je čeká béčko Mšena a to už, podle Votočka, bude jiný oříšek, protože je to nejlepší mančaft soutěže. A potvrdili to v zápase s B týmem Držkova, který v posledním kole rozdrtili 9:3.

„Určitě budou chtít střílet. V soutěži je to spíš o tom, jak se kdo sejde. Jeden týden vám to vyjde, pak nepřijdou čtyři lidé, přijdou jiní a zase jste poloviční. Takže ono to je takové nevyzpytatelné. Tohle kolo se nám ale povedlo a to je důležité. Jsme nadmíru spokojení. Takové zápasy chcete hrát a vydržely by se hrát třeba tři hodiny bez únavy,“ zdůraznil Ondra Votoček.