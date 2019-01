Jablonecko – Devět gólů v síti soupeře a čisté konto domácího brankáře. Takový byl výsledek utkání I. B třídy východ, ve kterém béčko Velkých Hamrů hostilo na svém hřišti soupeře z Bělé. Průběh utkání, jak potvrdil nový trenér Hamrovských Jaroslav Pekelský, byl zcela v režii domácích.

TJ Velké Hamry B – SK Jívan Bělá 9:0 (4:0)

„Náš tým posílili čtyři hráči s áčka, které hrálo dopoledne v Přepeřích. Kvalita byla jednoznačně na naší straně. Soupeř s námi nestíhal běhat a také fotbalově jsme byli lepší, hráči Bělé to nezvládli,“ zhodnotil trenér domácího mužstva. Začátek soutěže se Hamrovským povedl. Trenér dal v utkání šanci také dorostencům, protože právě v podzimní sezóně chce, aby se co nejvíce uplatili v B týmu a zapojili se do hry.

Nejlepším střelcem domácích byl Patrik Žitka, který soupeři nadělil pět gólů. Další zápas bude velmi náročný. Hamry zajíždějí na derby do Plavů. A protože ty v tomto kole nebodovaly, naopak, v Přepeřích prohrály vysoko 7:1, tak si budou určitě chtít připsat ne jen jeden, ale hned tři body. Sousedské derby bude mít určitě i správnou fanouškovskou atmosféru, protože hřiště jsou jen pár kilometrů od sebe. „Bude to asi hodně vyhecované. Plavy hrají doma na svém menším hřišti. Podruhé za sebou nebudou chtít prohrát, spíš se na nás budou chtít vytáhnout. A navíc z Hamrů odešlo do Plavů několik hráčů,“ řekl k příštímu zápasu trenér Hamrů.

JEŠTĚ NABÍRAJÍ FYZIČKU

Tento týden ho čeká soustředění s mužstvem dorostenců, na které ale budou přijíždět individuálně také ostatní hráči béčka. „Jedeme na celý týden do Albrechtic. Budeme tam trénovat dvakrát denně. Béčkaři za námi přijedou na odpolední tréninky. Jedeme společně s lyžaři, takže ti nás určitě proženou. První tři dny budeme běhat. Kluky čeká hodně náročný fyzický trénink. Na každý den máme naplánováno alespoň patnáct kilometrů běhu,“ popsal tréninkový plán fotbalového soustředění trenér Jaroslav Pekelský.

Od čtvrtého dne se budou už připravovat na další fotbalový zápas se soupeřem z Plavů. Trenér má taktiku přípravy promyšlenou a na otázku, zda fotbalistům po takové náloži zbudou ještě síly na víkendové utkání, odpověděl: „Dorostenci jsou mladí kluci, ti to určitě zvládnou. A ti starší zase takovou nálož nedostanou.“ Na derby v Plavech se připravovat budou, ale kouč potvrdil, že na utkání pojedou s klidem a pokorou.

POMŮŽOU ZASE POSILY

„Nechceme se projevit jako problémový tým. Chceme se chovat tak, aby si nikdo nemohl na nás stěžovat,“ zdůraznil hamrovský kouč. V sestavě, která bude bojovat v sousedském derby, počítá zase s posilami z A týmu, který hraje doma s Benátkami nad Jizerou.

Sestava Velkých Hamrů B: Mička, Malý, Bistiak, Mihálik, Vencbauer, Veselý, Vítkovič, Vít, Žitka, Pekelský, Nosek, Jeřábek, Vlček.

Branky Hamrů: 5 Žitko, po jedné Veselý, Vítkovič, Nosek, Jeřábek.

Rozhodčí: Maruška. Diváků: 80. ŽK: 0:3